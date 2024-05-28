Уличные укрытия от PIN-UP Foundation появились в Сумах

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation вновь поддержал инициативу SafePlace4UA, установив в Украине еще два мобильных уличных укрытия, направленных на безопасное пребывание во время тревог

При финансовой поддержке PIN-UP Foundation в Сумах установлено два укрытия SafePlace под номерами 0024 и 0025. Они надежно защищают жителей от ударной волны, обломков и смертельных элементов кассетных снарядов. Толщина стен составляет более 25 см, а потолка – 40 см, изготовлены из армированного бетона. Каждое укрытие рассчитано на 15 человек и оборудовано скамьями для сидения, освещением и вентиляцией.

Внешний вид укрытий также продуман: на них размещены знаки мест сбора, направления и адреса ближайших укрытий, а также QR-коды, ведущие к видеоролику о SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ильина подчеркнула важность таких инициатив: "Мы делаем все возможное для безопасности и комфорта украинского населения во время обстрелов. Мобильные укрытия – это лишь одна из многих инициатив для жителей города Сумы и других регионов Украины".

Напомним, ранее PIN-UP Foundation вместе с SafePlace4UA установили мобильные укрытия в Чернигове , Херсоне и на Харьковщине .

PIN-UP Foundation — это благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющих общие ценности и стремящихся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.