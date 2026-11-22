Сезон сладких подарков в супермаркетах продолжается и после праздников

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После новогодних праздников супермаркеты постепенно убирают с полок сезонные товары. Но некоторые товары в праздничной упаковке остаются в продаже и после Нового года. В частности, это коробки конфет и сладкие подарочные наборы.

"Телеграф" узнал у сотрудника торговой сети АТБ, что происходит с такими товарами, если их не успевают продать.

Мишура, ёлочные игрушки и подарочные наборы входят в предновогодний ассортимент и появляются на полках в рамках подготовки к праздникам.

Нераспроданные сладкие наборы после праздников возвращают на склад

Украшения покупают в основном для ёлки и дома, а коробка конфет пригодится и после Нового года: её можно взять в гости или купить к семейному столу.

Коробку конфет в праздничной упаковке можно взять в гости или купить к семейному столу. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Конфеты продают ещё в январе, чуть ли не до февраля. Те, что не распродались, возвращают на склад", – сказал сотрудник АТБ.

Значит, за сладким набором в новогодней упаковке можно зайти и в январе. Речь о коробках, которые остались на полках после декабрьских покупок: пока продолжаются сезонные продажи, их можно купить наравне с другими сладостями.

Подарочные наборы продают почти до февраля. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в праздничный ассортимент супермаркетов "АТБ" входят подарочные наборы и другие сезонные товары. Об этом рассказывал материал о праздничном ассортименте сети. Он подтверждает, что такие наборы продают как часть сезонного предложения, но не описывает, что происходит с ними после праздников.