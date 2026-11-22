Когда для расчета нужна сдача, выручить может касса отделения

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ПриватБанк определяет, какие номиналы загрузить в банкомат, а устройство подбирает купюры из имеющихся в кассетах на момент снятия. Поэтому банкомат способен выдать всю запрошенную сумму, даже если в нем нет маленьких банкнот.

В 2021 году клиент ПриватБанка посетовал, что банкоматы выдавали ему только купюры по 200 и 500 грн. В ответ ПриватБанк объяснил, что ориентируется на спрос у каждого устройства: там, где чаще снимают большие суммы, загружают большие номиналы.

"Купюры загружаются такие, какие хотят клиенты", – так мужчина процитировал ответ, полученный по номеру 3700.

Кассета – это контейнер для банкнот одного номинала. Если мелкие купюры в такой кассете закончились, банкомат выдаст более крупные, если из них можно сложить нужную сумму.

В кассе отделения можно запросить конкретные номиналы или сочетания крупных и мелких банкнот. Кассир подберет их из имеющейся наличности.

ПриватБанк отмечает, что в кассе можно снять до 100 тыс. грн в сутки; если требуется большая сумма, ее можно заказать заранее через Приват24 или по номеру 3700. С карты ПриватБанка в банкомате можно снять до 40 тыс. грн в течение трех часов, но не более 100 тыс. грн с гривневого счета или 200 тыс. грн в гривневом эквиваленте. Для отдельных категорий клиентов действует предел 20 тыс. грн в течение трех часов. При снятии в банкомате ПриватБанка с карты другого банка лимит составляет 20 тыс. грн за одну операцию и в течение трех часов. Без физической карты во время первого заказа можно получить до 4 тыс. грн за 24 часа; для последующих операций действует ограничение 4 тыс. грн за раз и до 20 тыс. грн за пять операций в течение 24 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обменять валюту, которую не берут обменники, в банкомате.