Для Украины важно, чтобы РФ не использовала мост для военных перевозок

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Автомобильная часть Крымского моста останется недоступной на месяцы, даже если железнодорожное движение сохранится. Это наиболее вероятное развитие событий для переправы.

Искусственный интеллект ChatGPT в ответ на запрос "Телеграфа" выделил три варианта развития событий. По мнению нейросети, РФ частично сохранит железнодорожное сообщение на Керченской переправе, переориентировав свою логистику на сухопутный коридор — "дорогу смерти".

Прогноз отдельно рассматривает автомобильное и железнодорожное движение

Автомобильное движение останется закрытым на месяцы

В первом сценарии сроки определит сложность восстановления конструкций автомобильной части. Именно этот вариант ChatGPT считает наиболее вероятным: дорога останется закрытой на время ремонта, тогда как поезда продолжат ходить.

Новые повреждения осложнят железнодорожные перевозки

Во втором сценарии последствия выйдут за пределы автомобильной части: новые повреждения затруднят движение поездов. Железнодорожное сообщение важно для российского военного снабжения, поэтому перебои затронут и эти перевозки.

В таком случае главный вопрос – насколько регулярно смогут ходить поезда. Даже если движение будет сохраняться, перебои сделают сроки доставки менее предсказуемыми.

Движение возобновится, но возможности моста останутся ограниченными

Третий сценарий предполагает, что Москва направит значительные ресурсы на ремонт, а Кремль постарается как можно быстрее продемонстрировать открытие переправы. При этом пропускная способность и уровень безопасности после ремонта могут остаться ниже прежних.

"Но восстановить движение и вернуть мосту полноценную стратегическую функциональность – совсем разные задачи", – говорится в прогнозе ChatGPT.

Что ограничения будут означать для перевозок

Главный вывод прогноза: полной остановки движения по мосту не требуется, чтобы длительные ограничения создали для России логистические, военные и экономические проблемы. Для Украины, согласно этой оценке, важнее то, сможет ли Россия и дальше регулярно использовать переправу для военного снабжения, чем судьба моста как символа.

Длительные ограничения на мосту скажутся на регулярности перевозок

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил NBC News, что построенный Россией после оккупации Крыма Керченский мост не устоит. Глава государства отметил, что на протяжении войны российские войска неоднократно наносили удары по украинским мостам, железной дороге и другим объектам транспортной инфраструктур.