Кто отвечает за оборудование, случайно испорченное в магазине

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Если покупатель повреждает оборудование или другое имущество магазина "АТБ", сотрудники вызывают специализированную охранную службу и полицию. Обстоятельства происшествия фиксируют на месте.

Об этом сотрудник "АТБ" рассказал "Телеграфу". Вопрос о возмещении ущерба после этого решают в установленном законом порядке.

По общему правилу статьи 1166 Гражданского кодекса Украины имущественный вред возмещает в полном объёме тот, кто его причинил. Эту норму привёл судья Большой палаты Верховного Суда Александр Банасько, разъясняя общие принципы возмещения имущественного вреда.

Если покупатель случайно повредил товар до оплаты, риск его порчи несёт владелец, если закон или договор не предусматривает иного. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сославшись на статью 323 Гражданского кодекса Украины.

Сотрудники магазина не вправе самостоятельно взыскивать стоимость испорченного товара Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Самостоятельно взыскивать такие выплаты сотрудники магазина не имеют права. Они могут лишь зафиксировать факт повреждения своего имущества", – пояснили в ведомстве.

Если магазин настаивает, что покупатель виноват в порче товара, вину нужно доказать в суде. Суд и решает, должен ли покупатель возместить стоимость повреждённого товара.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" есть отдельные программы подготовки для разных должностей, а обучение длится от 3 до 11 дней для ряда специалистов и до полутора месяцев для будущих руководителей. Детальнее читайте о подготовке сотрудников.