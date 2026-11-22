Энергетики в первую очередь восстанавливают питание объектов критической инфраструктуры

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В воскресенье, 22 ноября, без электричества остаются некоторые потребители в пяти областях Украины. Сильнее всего пострадала энергосистема Одесской области. С 23 по 27 ноября включительно одесские школы будут учиться дистанционно.

Об отключениях в Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Одесской и Харьковской областях сообщает Министерство энергетики Украины. 22 ноября российские войска четыре раза атаковали беспилотниками энергообъекты в Житомирской области.

Почему школы Одессы переходят на дистанционное обучение

Российские удары повредили магистральные электросети Одессы и прилегающих районов. Повторные атаки на энергообъекты осложнили ремонт. Многие потребители в области по-прежнему остаются без света.

"Ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной", – сообщили в "Укрэнерго".

Из-за значительных перебоев с электричеством, теплом и водой после ударов школы переходят на дистанционное обучение.

Кому уже начали возвращать электричество

Утром 22 ноября энергетики начали частично восстанавливать электроснабжение объектов критической инфраструктуры Одессы и соседних районов. Сейчас их главная задача – обеспечить стабильную работу этих объектов.

Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение круглосуточно Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для остальных потребителей специалисты подбирают резервные схемы питания и другие технические решения, чтобы возвращать электричество поэтапно. Ремонтные бригады работают круглосуточно, несмотря на опасность и сложные условия.

"Повреждения значительны, поэтому для их устранения нужно время", – подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщал "Телеграф", во время длительных отключений насосные станции могут работать от генераторов, но не круглосуточно. Поэтому подачу воды иногда приходится ограничивать несколькими часами в день – об этом говорится в материале о водоснабжении. Перебои с электричеством в Одессе влияют на освещение, отопление и работу систем водоснабжения.