Украину накроет снежная погода 22 ноября: о каких областях идет речь

Синоптик озвучила прогноз на 22 ноября

В конце рабочей недели в Украине ожидаются дожди в ряде областей, а в некоторых пройдет снег. Температура воздуха в ночное время может падать до -5 градусов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что особенностью этого дня будет сильный ветер.

"22 ноября снег, где-то дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге без осадков", — говорится в сообщении.

Диденко говорит, что температура воздуха ночью будет в среднем от 0 до — 5 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до 0.. +4 градусов, а на юге — от +4 до +9 градусов.

В то же время в Киеве ожидается мокрый снег. Вечером возможен дождь. Также будет сильный ветер. Ночью температура воздуха опустится от 0 до -2 градусов, а днем будет до ​​+4 градуса.

На сайте Укргидрометцентра указано, что снежную погоду в пятницу следует ожидать в западных и северных областях. В центре пройдет снег с дождем.

Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в ноябре.