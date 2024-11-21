Запускали не с Урала. Что скрывает удар россиян межконтинентальной ракетой

О ракете россиян известно очень мало

В четверг, 21 ноября, Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Это мог быть испытательный запуск, который россияне замаскировали под боевой.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, пока рано делать выводы о возможном применении именно ракеты РС-26 "Рубеж".

Эксперт отметил, что пуск ракеты был произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ. Он объяснил, что МБР запускается по баллистической траектории из точки А в точку Б, а во время своего полета она фактически вылетает в космос

– Капустин Яр это именно полигон. Очевидно, они маскировали испытательный пуск под боевой. РС-26 имеет [объявленную] дальность 6000 км, однако с Урала запускать, чтобы бить по Украине, это может быть далеко, — говорит Попович, намекая, что ракета может иметь более скромные показатели дальнобойности.

По его словам, испытания производятся для того, чтобы подтвердить характеристики ракеты. Именно поэтому, по мнению эксперта, россияне запускали ее с полигона Капустин Яр.

– Зачем ее запускать, если можно нас и обычными ракетами кошмарить? Соответственно, это демонстрация готовности к эскалации, – добавил аналитик.

Что известно о ракете РС-26 "Рубеж"

Ракета является дальнейшим развитием проекта "Ярс" (РС-24 "Ярс") с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

В отличие от "Ярса", автономная пусковая установка ракетного комплекса РС-26 существенно легче (менее 80 тонн по сравнению со 120 тоннами у "Ярса").

Первый пуск ракеты был произведен 27 сентября 2011 года. Завершить работы по ней планировали до 2015 года с планом поставки ее на вооружение в 2017 году. Однако в 2018 году она была исключена из программы вооружения до 2027 года.

Точные характеристики РС-26 "Рубеж" остаются неизвестными. Если только вероятные:

дальность: 6000 км;

точность: 150 м;

стартовая масса — 50 т;

масса боевой части: 1,2 т (эквивалент трех ракет "Искандер-М").

Что известно о полигоне Капустин Яр

Это ракетный военный полигон в северо-западной части Астраханской области. Официальное название: 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Российской Федерации. Полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Его площадь составляет около 650 км², расположен преимущественно в России, но занимает также земли в пределах Атырауской и Западно-Казахстанской областей Республики Казахстан. Расстояние от полигона до города Днепр составляет около 800 километров.

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным СМИ, россияне применили против Украины ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Скорее всего, удар этим оружием пришелся на город Днепр.

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