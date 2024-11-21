"Может, пора окопы рыть?": в Донецкой области разразился скандал из-за высадки леса (фото и карта)
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В социальных сетях разгорелся скандал по поводу высадки деревьев, когда фронт рядом с Лиманом
В Лиманском районе Донецкой области началась осенняя лесокультурная кампания по восстановлению лесов — она вызвала возмущение у части граждан.
Как сообщает государственное предприятие "Лиманский лесхоз", на днях уже было высажено 2 гектара леса. К работам привлекли 7 человек: они провели посадку с помощью специальных труб.
Посадка производилась на территориях, которые пострадали от лесных пожаров в результате военных действий. В общей сложности план восстановления лесов ГП "Лиманский лесхоз" на 2024 год составляет 100 гектар. Весной этого года было высажено 41 гектар молодого леса и использовано более 50 тысяч саженцев сосны обыкновенной.
Однако не всем эта идея понравилась. В одной из местных Facebook-групп пользователи раскритиковали высадку деревьев в то время, когда фронт находится рядом с Лиманом.
Критики считают правильным не заниматься высадкой лесов в данный момент, а копать новые окопы для подразделений Сил обороны Украины, которые защищают данный сектор от российского наступления.
На карте DeepState видно, что обстановка в районе Лимана остается напряженной.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Вооруженные силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по скоплению российских оккупантов.