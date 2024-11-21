"Может, пора окопы рыть?": в Донецкой области разразился скандал из-за высадки леса (фото и карта)

В социальных сетях разгорелся скандал по поводу высадки деревьев, когда фронт рядом с Лиманом

В Лиманском районе Донецкой области началась осенняя лесокультурная кампания по восстановлению лесов — она вызвала возмущение у части граждан.

Как сообщает государственное предприятие "Лиманский лесхоз", на днях уже было высажено 2 гектара леса. К работам привлекли 7 человек: они провели посадку с помощью специальных труб.

Посадка производилась на территориях, которые пострадали от лесных пожаров в результате военных действий. В общей сложности план восстановления лесов ГП "Лиманский лесхоз" на 2024 год составляет 100 гектар. Весной этого года было высажено 41 гектар молодого леса и использовано более 50 тысяч саженцев сосны обыкновенной.

Однако не всем эта идея понравилась. В одной из местных Facebook-групп пользователи раскритиковали высадку деревьев в то время, когда фронт находится рядом с Лиманом.

Критики считают правильным не заниматься высадкой лесов в данный момент, а копать новые окопы для подразделений Сил обороны Украины, которые защищают данный сектор от российского наступления.

На карте DeepState видно, что обстановка в районе Лимана остается напряженной.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Вооруженные силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по скоплению российских оккупантов.