Что следует знать на случай, когда вас остановили представители ТЦК

Электронные документы имеют юридическую силу такую, как и бумажные

В условиях военного положения в Украине усиливается контроль соблюдения воинского учета. Работники территориальных центров комплектования имеют право проверять документы военнообязанных.

Оповещения могут проводиться в общественных местах, на блокпостах, по месту работы, учебы или проживания . Пишет Фокус.

Какие документы могут проверять сотрудники ТЦК и СП, зависит от статуса гражданина. У призывников удостоверение о приписке к призывному участку, у военнообязанных это военный билет или временное удостоверение, а у резервистов – военный билет.

Также граждане могут предъявить электронный военно-учетный документ, доступный в приложении "Резерв+" или "Дия". Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Что должны делать представители ТЦК при проверке

Сотрудники ТЦК, осуществляя проверку, должны соблюдать установленные процедуры:

представиться, назвав свои данные и должность;

предоставить служебное удостоверение или другой документ для подтверждения своих полномочий.

При проверке документов работники должны определить статус гражданина, сверить его персональные данные и информацию из военно-учетного документа с записями в реестре "Оберег". Для этого можно использовать технику.

Следует отметить, что проверять военно-учетные документы могут также сотрудники полиции и Государственной пограничной службы . Как и работники ТЦК, они обязаны предъявлять документы, подтверждающие их полномочия и объяснять цель проверки.

Подчеркнем, законом не предусмотрено, где именно представителям военкоматов или правоохранительных органов можно или нет проверять документы у военнообязанных граждан.

Ранее "Телеграф" писал, оштрафуют ли, если потерял военный билет. В ТЦК объяснили, когда документ может быть повторно издан.