Выехали из России и родили детей: что известно и как выглядят внучки Горбачева

Внучки политика давно живут за границей

Михаила Горбачева все помнят как первого и единственного президента Советского Союза. Политик брал курс на "перестройку", приказал вывести советские войска из Афганистана и прекратить холодную войну. Однако, говоря о современных событиях, Горбачев поддерживал аннексию Россией Крыма и не осуждал свою родину за полномасштабное вторжение. Призвал Россию и Украину к переговорам. В 2022 году политика не стало.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас проживают внучки экс-президента Советского Союза.

Что известно о дочери Михаила Горбачева

Михаил Горбачев имеет одну дочь от брака с Раисой Максимовной. Ее зовут Ирина Вирганская, и она имеет медицинское образование.

Женщина много лет работает вице-президентом фонда Горбачева в немецкой Баварии. Бывший президент Советского Союза открыл там филиал своего фонда еще 15 лет назад.

В Германии Ирина вышла замуж за сосудистого хирурга Антолия Вирганского, с которым у нее были две дочери — Ксения и Анастасия. Впрочем, через некоторое время брак распался. И Вирганская встретила новую любовь – предпринимателя Андрея Трухачева.

Раньше потомки Горбачева часто появлялись на публичных мероприятиях. Впрочем, в определенный момент они скрылись с радаров и начали вести тихую жизнь.

Что известно о старшей внучке Михаила Горбачева

Что касается внучки Горбачева — Ксении, то она училась в московском вузе, овладевая связями с общественностью на факультете международной журналистики. Была замужем за своим сокурсником Кириллом Солодом. Однако брак завершился спустя год. Работала главным редактором модного глянца, а также пиарщиком певицы-путинистки Валерии.

Второй раз Ксения вышла замуж за директора исполнителя Авраама Руссо — Дмитрия Пирченкова. Через некоторое время супруги переехали из России в Германию. У влюбленных появилась дочь Александра. Также Вирганская некоторое время работала в фонде своего дедушки.

Союз с Дмитрием Пырченковым оказался не продолжительным. Так, внучка Горбачева вместе с отчимом открыла магазин коллекционных вин. Как пишут российские СМИ, сейчас женщина проживает в Берлине и имеет нового избранника. Впрочем, в этот раз не разглашает имя мужчины.

Что известно о младшей внучке Михаила Горбачева

Поговаривали, что Анастасия была любимой внучкой экс-президента Советского Союза. Дело в том, что женщина похожа на свою мать, Раису Максимовну.

Сейчас Анастасии – 35 лет. Ее мужем является российский пиарщик Дмитрий Зангиев, занимавшийся продвижением брендов одежды. У супругов появился сын Никита. С пополнением в семье Анастасия решила отложить карьеру. А потом женщина вместе с мужем перебрались в Германию и хотят получить гражданство этой страны.

Родные Горбачева сейчас редко появляются в России. В последний раз они приезжали туда, чтобы провести родного человека в последний путь. Бывший президент СССР ушел в вечность от сложной болезни в Москве в августе 2022 года.

Недавно "Телеграф" рассказывал, что известно о соратнице Виктора Януковича, бывшей народной депутатке Ирине Бережной. Она не поддерживала Евромайдан и занимала антиукраинскую позицию.