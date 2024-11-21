Они накапливали их десятки лет: сколько межконтинентальных ракет может иметь Россия

РФ постоянно вкладывается в свой ВПК

В четверг, 21 ноября, Москва впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Аналитики подсчитали, что к началу 2024 года Россия располагала в общей сложности 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования.

При этом данные о ракете РС-26 "Рубеж", которой вероятно был атакован Днепр, полностью отсутствуют. Об этом сообщает ресурс Defense Express.

На данный момент известно, что на начало 2024 года РФ могла иметь в общей сложности 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования. Такой внушительный арсенал им удалось накопить более чем за два десятилетия.

Россияне, по мнению аналитиков, на начало этого года располагали 34 МБР типа РС-20 "Воевода", 60 МБР типа РС-12М "Тополь-М", 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М", 180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте и 24 таких ракеты в мобильном варианте (с 2014 года), неизвестное количество МБР "Сармат" и около 8 ракет "Авангард".

Все вышеперечисленное — МБР наземного базирования.

При этом, никаких данных о стратегической-баллистической ракете РС-26 "Рубеж" нет.

Кроме этого у РФ есть межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования. Их насчитывается примерно 192 штуки и они могут быть размещены на 12 атомных подводных крейсерах.

Из них 112 единиц — это РСМ-56 (или Р-30) "Булава" и 80 единиц — это РСМ-54 "Синевая".

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным СМИ, россияне применили против Украины ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Скорее всего, удар этим оружием пришелся на город Днепр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания. Отмечается, что теперь "ядерка" может быть применена, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет в Россию.