Впервые в мире? Почему удар РФ по Украине межконтинентальной ракетой уникален

Удар нанесли по Днепру

Первой страной в мире, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету, стала Украина. Удар РФ нанесла по Днепру 21 ноября.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (СтратКом ВСУ). Отмечается, что РФ выпустила межконтинентальную баллистику из Астраханской области.

"Украина — первая страна мира, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета. Мы сделаем все, чтобы Россия осталась в истории только своими преступлениями", — говорится в сообщении.

Заметим, по данным издания Defence Express, упавшие в Днепре 6 блоков с индивидуальной наводкой, скорее всего, не имели боевого заряда. Они были только имитаторами. Но дело в том, что они обладают огромной кинетической энергией из-за падения с околоземного пространства, поэтому могут наносить немалый вред.

В то же время неизвестно, какая именно ракета была применена против Украины. Однако объективно есть только несколько вариантов. Так, по словам издания, учитывая видео с падением отдельных боевых блоков в Днепре, это могли быть РС-26 "Рубеж" или "Ярс". Технически это очень близкие ракеты, и, скорее всего, это был "Рубеж", созданный на базе "Ярса".

Напомним, что сбивать межконтинентальные ракеты может не так много комплексов, среди них американский THAAD.

Ранее "Телеграф" писал, что профессор по вопросам безопасности назвал ключевые условия того, как спастись от ракеты "Рубеж".