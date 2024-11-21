Могут ли забрать водительские права, если не прийти в ТЦК по повестке

Ограничение действия документа предусмотрено законом

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) имеют определенные права и обязанности во время мобилизации, в частности выписки повесток военнообязанным. Однако изъятие каких-либо документов, в том числе водительского удостоверения, если лицо не явилось по повестке в ТЦК, невозможно.

Согласно закону, временное ограничение права управления транспортными средствами применимо к гражданам, которые игнорируют требования по исполнению воинской обязанности, но только после решения суда. Об этом сообщается в Министерстве обороны.

Чтобы у правонарушителя было ограничено действие удостоверения, ТЦК должен обратиться в суд с иском. Заявление должно содержать описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от мобилизации военнообязанным.

После этого суд должен рассмотреть заявление и принять решение о временном ограничении права управления транспортом, но при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга.

Так что временно ограничить водительские права может только суд, а не ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если представители ТЦК пытаются принудительно доставить лицо в военкомат.