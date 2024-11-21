Растворилась в воздухе? Куда исчезла "межконтинентальная ракета", зафиксированная мониторами

Через несколько минут цель просто исчезла

Днем в четверг, 21 ноября, вся Украина снова тревожилась из-за угрозы применения россиянами межконтинентальной баллистической ракеты. Напомним, утром в этот же день враг запустил по Днепру именно такую ракету — РС-26 "Рубеж".

Сигнал тревоги раздался во всех областях Украины, однако через несколько минут цель просто исчезла, сообщили разные паблики в Telegram.

В то же время, в других пабликах заявили о том, что это не была межконтинентальная баллистическая ракета. Вероятно, ПВО среагировало на выход РСЗО.

В свою очередь мониторинговые каналы объяснили, что межконтинентальная баллистическая ракета фиксируется только на подлете. Поэтому РСЗО было случайно спутано с ракетой.

В то же время, как пояснили в мониторинговом канале, запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с территории Астраханской области действительно был зафиксирован. Однако дальнейший ее полет нигде не подтвердился. Из-за этого была объявлена воздушная тревога по всей стране.

В то же время объект, двигавшийся в направлении Днепропетровщины, оказался результатом работы РСЗО по прифронтовым территориям, но сначала его ошибочно приняли за МБР. Ответов на вопрос, почему российская ракета не достигла цели, нет. Причиной могла быть неисправность, отклонение от курса или преждевременная детонация, но это остается неизвестным.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также прокомментировал запуск россиянами МБР и ее загадочное исчезновение.

"Есть фальш-цели. Тот самый "Сармат", когда проходил первые испытательные тесты, он проходил их на пусках, на пороховых зарядах. То есть это на высоту 30-50 метров, макет на пороховом заряде, но он полностью имитирует пуск межконтинентальной баллистической ракеты", — заметил обозреватель.

"Да, действительно, фальш-цель можно запускать. Так же как они могли запустить и полноценную ракету именно в пределах проводимых ими испытаний. Это могли быть даже испытания…, а ракета упала где-то в лесу в 20-30 км от стартового" площадки", — добавил он.

Напомним, в четверг, 21 ноября, россияне ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Ее запустили из Астраханской области. Удар этим оружием пришелся именно на Днепр.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что известно о ракете РС-26 "Рубеж", которой Россия атаковала Украину. Считается, что РС-26 "Рубеж" создан на базе двух "Тополь-М". Аналогичный подход был использован для ракеты РСД-10 "Пионер".