В Киеве открыли монумент Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло — фоторепортаж

Событие собрало побратимов погибшего, его родных, друзей и неравнодушных граждан

В четверг, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, на Аскольдовой могиле в Киеве состоялось торжественное открытие монументальной скульптуры Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. Он погиб в марте 2023 года, в боях под Бахмутом.

На открытии монумента побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Видео и фотографии с места происшествия далее в новости.

Событие собрало собратьев погибшего, его родных, друзей и неравнодушных граждан, которые пришли почтить память легендарного украинского защитника.

Дмитрий Коцюбайло, командир батальона "Волки Да Винчи" и первый доброволец, удостоенный звания Героя Украины за жизнь, стал символом стойкости и отваги украинского народа в борьбе за независимость. Его героический путь и самопожертвование оставили незабываемый след в сердцах миллионов украинцев.

Среди присутствующих на открытии была любимая Дмитрия, волонтер и парамедик Алина Михайлова, которая трогательно поблагодарила всех, кто присоединился к созданию монумента, и призвала продолжать дело героя ради победы Украины.

Монумент символизирует твердость духа Дмитрия "Да Винчи" и всех воинов, отдавших свою жизнь за свободу Украины. Эта скульптура – знак благодарности и памяти о его подвиге. Примечательно, что за спиной изображенного на монументе героя – три волка – напоминание о том, что батальон, которым руководил Коцюбайло назывался "Волки Да Винчи".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Залужный снялся в фильме о легендарном Герое Украины с позывным "Да Винчи". Железный Генерал поделился своими воспоминаниями о знакомстве и дружбе с Дмитрием Коцюбайло.