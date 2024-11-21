По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза запуска межконтинентальной ракеты

До отбоя оставайтесь в укрытиях

В четверг, 21 ноября, в Украине после обеда объявили масштабную воздушную тревогу из-за вероятных пусков межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом пишут мониторы в сети. В то же время Воздушные Силы не подтверждали этого.

15:49 В Украине начались отбои тревог. Опасность осталась только для Донецкой, Луганской областей и Крыма.

15:39 Фиксируется ракета в направлении Полтавы и Сум. Через несколько минут в Сумской области прогремели взрывы.

15:30 Мониторы написали, что межконтинентальная баллистическая ракета фиксируется только на подлете, поэтому реактивная система залпового огня (РСЗО) была случайно спутана с ракетой.

"Есть информация о пуске межконтинентальной ракеты, — говорится в сообщении, — Ракета двигается в направлении Днепра".

15:20 По данным мониторов, ракета пока ракета не фиксируется. Но отбоя тревоги не было, поэтому не покидайте убежища до отбоя.

В воздушных силах писали только об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога. О движении ракеты в сторону Днепра не сообщалось.

Напомним, что с утра 21 ноября РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Взрыв от ее попадания слышали почти по всему городу. Также были направлены и крылатые ракеты.

В результате атаки зафиксировано повреждение центра для реабилитации людей с инвалидностью, но, к счастью, люди не пострадали. Также есть разрушение на местном промышленном предприятии, двух частных домах, гаражном кооперативе. Всего пострадали два человека — 57-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за сколько долетит в Киев межконтинентальная ракета и чем ее можно сбить.