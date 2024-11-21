"Этот сигнал не о ядерке": политолог о первом ударе по Украине межконтинентальной ракетой РФ

Реального ответа Запада мы не увидим

Первым ударом по Украине межконтинентальной баллистической ракетой, Россия посылает сигнал международному сообществу. Однако он не о "ядерке".

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил политолог Роман Еделев. По его мнению, международное сообщество увидит несколько иной сигнал, не только и не столько эскалацию ядерной угрозы.

"Использование межконтинентальной баллистической ракеты является демонстрацией готовности России к использованию такого вида вооружения. В данном случае – по Украине, в будущем – по прямому межконтинентальному назначению. То есть Россия снова пытается поднять ставки и пугать третьей мировой войной. Этот сигнал точно будет получен и оценен. И даже если реакции не последует в публичной плоскости, выводы будут сделаны. Главное, чтобы эти выводы заключались в том, что руководство России не хочет переговоров и мира, а хочет только капитуляции вместе со всем западным миром. Надо напоминать, что агрессор понимает только силу. И именно попытки задобрить агрессора и не допустить эскалации привели нас туда, где мы сейчас", — сказал он.

Демонстрация серьезности намерений следующей администрации США

Еделев считает, что данный удар, а также изменение оборонной доктрины — шаги с одной целью: давление на США для принуждения Украины к переговорам на условиях капитуляции.

"А иначе – дальнейшая конфронтация между РФ и США с неопределенным завершением вплоть до прямого столкновения. То есть снова эта игра в стратегическую неопределенность. А бизнес подход к управлению государством состоит в том, чтобы таких ситуаций не было, потому что бизнес любит планирование и спокойствие. Поэтому Россия надеется, что сработает", — сказал Еделев.

Какой реакции Запада ждать

"В лучшем случае мы можем ожидать заявления о дальнейшей эскалации конфликта. Западные государства тоже не хотят пугать своих граждан. Да и этот страх не сыграет в пользу Украины. Реального ответа мы не увидим, применение межконтинентальной баллистической ракеты не приведет к тому, что мы получим больше средств ПВО. Главное, чтобы администрация Байдена сейчас продолжила свои решительные и долгожданные шаги. А дальше уже будем ждать администрации Трампа", — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что после атаки на Украину в России атаковали площадку для запуска межконтинентальных ракет.