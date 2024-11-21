Одна из стран Европы может увеличить помощь Украине сразу в три раза? Дипломат рассказал детали

Оппозиция в скандинавской стране призывает к усиленной поддержке Киева

Предложение об утроении помощи Украине со стороны Норвегии на 2025 год принадлежит консерваторам — главной оппозиционной партии страны "Гейре", возглавляемой бывшим премьером Эрной Сольберг. В настоящее время правительство в сотрудничестве с оппозицией вырабатывает окончательное решение.

Об этом в материале "Телеграфа" "Норвегия так сильно поддерживает Украину по трем причинам. Но может ли делать больше?" рассказал Игорь Головченко — Временный поверенный в делах Украины в Норвегии.

"Я надеюсь, что правительство в сотрудничестве с оппозицией выработает решение, которое позволит значительно увеличить объем поддержки на следующий год. Так, как это было сделано в начале 2023 года, когда принималась программа Нансена".

Надо поблагодарить правительство за недавнее решение продлить Программу до 2030 года и установить минимальный ежегодный порог помощи. Но именно на 2025 год помощь должна быть увеличена уже сейчас, не дожидаясь пересмотров в следующем году", — рассказал дипломат.

По его словам, продолжаются консультации между политическими партиями в парламенте и в декабре должно быть принято окончательное решение в рамках бюджетного процесса.

Отметим, Программа поддержки Нансена для Украины – это норвежская программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон, которая изначально принималась на период 2023-2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями украинской стороны.

В сентябре 2024 года правительство Норвегии приняло решение продлить действие программы до 2030 года с соответствующим увеличением общего объема финансирования до 135 млрд норвежских крон. В настоящее время минимальная сумма ежегодной поддержки составляет 15 млрд крон.

Однако консервативная партия "Гейре" предлагает утроить помощь Украине на следующий год с 15 млрд крон (1,36 млрд долларов) до 45 млрд крон (4,07 млрд долларов).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Великобритания даст Украине миллиарды долларов. Новая помощь – это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine.