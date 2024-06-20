От зари до зари: как огород стал спасением в лихие 90-е (фото)

Огороды и дачи буквально спасли миллионы семей от голода в смутные 90-е

Девяностые годы были чрезвычайно тяжелым периодом для большинства людей на постсоветском пространстве. Распад СССР повлек за собой целый комплекс серьезных проблем.

Разрыв хозяйственных связей между республиками повлек за собой коллапс производства и товарный дефицит. В магазинах было пусто, качество товаров резко упало. Для расширения рациона люди ринулись на дачи и занялись огородами. "Телеграф" решил рассказать читателям как это было.

Люди массово бросились осваивать дачные и приусадебные участки, садить овощи, картофель, разводить кур и другую домашнюю птицу. Огородничество и мелкое фермерство стали для многих семей путем к выживанию. Трудились на грядках всем семейством от зари и до зари.

На дачах проводили все свободное время — копали, сажали, ухаживали за посадками, собирали урожай. Консервировали, замораживали, делали запасы на зиму. Нередко дачные урожаи даже частично продавали, чтобы подзаработать. На эти деньги покупали сахар и муку. Городские жители завидовали тем, у кого были дачи и хоть какие-то запасы с огорода.

Дачи, огороды и личные подсобные хозяйства стали настоящим спасением для миллионов людей в условиях товарного дефицита и обнищания населения.

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