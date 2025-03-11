Саммит США и Украины в Саудовской Аравии: с чем стороны идут на переговоры

В Белом доме считают заход американских компаний в Украину весомым шагом

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии (Джидда) должны пройти переговоры украинской и американской делегаций, на которой стороны изложат свое видение справедливого мира и послевоенного обустройства Украины. Киев представляют глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и полковник ВСУ Павел Палиса. Вашингтон — госсекретарь Марк Рубио, посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Как объясняет "Телеграфу" осведомленный западный источник, команда Трампа рассматривает соглашение о ископаемых как наибольшую гарантию безопасности, которую они могут предоставить. Дескать, факт того, что американские компании "зайдут" на украинскую территорию — уже "значительный шаг".

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Военные гарантии безопасности для Киева в Белом доме хотят переложить на плечи Европы, которая "ближе, и должна сама беспокоиться, чтобы российские войска не пошли дальше". Поэтому при давлении на Киев американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии, чтобы определить, на какие уступки готова пойти Украина ради "мирного соглашения", на котором настаивает Трамп.

Украина даст понять, что любое мирное соглашение, которое ограничивает ее способность перевооружаться, заставляет юридически признать оккупированную территорию российской или вмешивается во внутреннюю политику Украины — например, настаивая на проведении выборов — неприемлемо.

По данным "Телеграфа", также на столе переговоров — необходимость освобождения пленных. Ранее Украина заявляла о готовности к обмену по формуле "всех на всех".

На первый взгляд, переговорные группы подходят к саудовской встрече с разным списком требований. Западные медиа подогревают градус напряжения, сыпя прогнозами, что "теперь наступает момент катарсиса — или очередного раунда жестокого наказания" для Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что после после саммита США и Украины один из членов американской делегации поедет на встречу с Путиным.