Рыбный день в четверг: зачем СССР его придумал и кто за этим стоит

Существует несколько версий

Люди, жившие в СССР, знают о том, что такое рыбные дни. Советский Союз уже давно развалился, но традиция рыбного четверга сохранилась до сих пор. Более того, это прижилось во многих заведениях общепита и даже в таких кафе, которые вообще не имеют никакого отношения к советскому прошлому.

" Телеграф" расскажет, как же появилась эта традиция. А также почему многим она была ненавистна.

Дефицит мяса

Впервые рыбный день был введен еще на рассвете СССР. Связано это было с кризисом и голодом в начале 1930-х годов : тогда правительство ввело высокие налоги на ведение крестьянского хозяйства, а также в самом разгаре была коллективизация. В результате, из-за политики поголовья скота очень сильно сократилось, появился дефицит мяса. Именно поэтому нарком снабжения Анастас Микоян предложил ввести рыбный день. Это произошло в 1932 году, и дни, когда подавали рыбу, стали привычными на всех заводах и в общепитах. Тогда этот день не был закреплен: фабрики могли делать рыбное меню по своему усмотрению среди недели.

Конечно, как и все идеи советского правительства, рыбный день был подкреплен пропагандой в виде плакатов, а также лекциями о пользе рыбы, о белке, который очень легко усваивается организмом, о том, что она богата микроэлементами, особенно фосфором и йодом. Так что раз в неделю в заводских столовых меню состояло из рыбных деликатесов: котлеты из рыбы, жареная рыба, крокеты, уха.

Стоит добавить, что при Сталине черная и красная икра были вполне доступными. Осетровую икру активно добывали в Каспии, и СССР являлся главным экспортером черной икры. Правда, советские жители ели ее неохотно, от чего даже появились плакаты, призывающие есть икру.

Что готовили из рыбы и оно популярно до сих пор

После войны (1945) объемы производства начали нарастать, развиваться стала и рыбная промышленность. Ну а в 1950-х годах стали безумно популярны рыбные консервы: так Союз снабдил рыбой всех граждан.

Советские хозяйки всячески пытались вписать сайру, горбушу, сельдь на свой стол: именно во второй половине ХХ века стали популярны такие салаты, как мимоза, селедка под шубой, и другие блюда, в основе которых были консервы. Шпроты и несколько в томате вообще стали символом СССР : говорят, Маргарет Тэтчер во время своей поездки дегустировала несколько, и она ей пришлась по душе.

Почему именно четверг

Когда Союз освоил морскую ловлю, рыба появилась в изобилии, в том числе и замороженная. По этой причине и упомянули о введенных Микояном в 1930-х годах рыбных днях. К идее вернулись в 1976 году, но в этот раз решено было закрепить этот день за четвергом.

На этот счет были произведены долгие и тщательные подсчеты. Официальная версия свидетельствовала, что понедельник – самый лучший день для реализации рыбы.

Но были и другие теории об этом дне недели. Дело в том, что рыбные дни не особо жаловали сотрудники на советских предприятиях. Многие брали на обед с собой бутерброды с колбасой, кто-то вообще в четверг пропускал поход в столовую. Да и рыбные блюда в общепитах оставляли желать лучшего, что уж тут сказать. Учитывая эти факторы, для рыбного дня был выбран четверг, потому что по прогнозам из-за того, что многим было не особенно вкусно, в этот день должен быть спад работоспособности. И лучше, если он будет в конце недели.

Есть и третья версия. Из-за того, что в СССР приветствовали лишь одну "религию" – веру в государство и коммунизм, рыбный четверг был своеобразной попыткой обратить верующих на свою сторону. Ведь традиционно каждую среду и пятницу во время христианского поста нужно было отказаться от мясных продуктов. И четверг стал, можно сказать, демонстративным днем-пропагандой атеизма.

Ранее "Телеграф" писал, как появился и зачем нужен был банный день.