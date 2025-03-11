Суд избрал меру пресечения экс-командиру ТрО Киева Юшко. В чем его подозревают

Он должен сдать паспорта, не отлучаться с места пребывания и воздержаться от общения со свидетелями

Виктор Юшко — действующий военнослужащий и бывший командир 207 батальона территориальной обороны Киева, которого подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. 11 марта Печерский районный суд избрал ему меру пресечения — Юшко должен оплатить залог в размере 60 560 гривен.

Об этом сообщает "Суспільне". По данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения России Юшко являлся командиром батальона ТрО. Тогда он якобы пытался использовать возможность знакомства с председателем правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который в то время служил в том же батальоне.

"Юшко подозревается, что вопреки нормам, направил одного из своих подчиненных во время мобилизации, а именно Виталия Шабунина в командировку. В то время как другие военные выполняли свои обязанности, Шабунин этого не делал. У Юшко возник умысел извлечь неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей от знакомства с Шабуниным", — заявил прокурор Олег Зоря.

Прокурор ходатайствовал о применении к Юшко меры пресечения в виде залога. По его мнению, военный может уклоняться от следствия и досудебного расследования и оказывать влияние на свидетелей.

Следствие установило, что Шабунин получал денежное довольствие военнослужащего в полном объеме в течение 2022-2023 годов. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 224 тысячи гривен. Прокурор просил залог 224 тысяч гривен.

Защитники заявили, что подозрение необоснованно, а элементов преступления в действиях Юшко нет. Они просили меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщал "Телеграф", год назад Государственное бюро расследований (ДБР) открыло два дела по факту вероятной подделки документов и уклонения от военной службы главой "Центра противодействия коррупции" Виталием Шабуниным. В сети появились соответствующие документы.