В Николаеве предотвратили теракт: правоохранители задержала вражескую агентку (фото)

Исполнительница могла стать одной из жертв атаки

В Николаеве сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили теракт, который планировала осуществить 19-летняя студентка по указанию российских спецслужб. Взрыв должен произойти у здания полиции.

Как сообщили "Телеграфу" в полиции, девушка получила задание из-за мессенджера, где ей пообещали денежное вознаграждение.

Она должна была забрать взрывное устройство из определенного места и оставить его возле административного здания полиции, после чего сообщить "куратору" о выполненном задании.

Как только исполнительница оставила бы пакет в указанной "точке", враг попытался бы дистанционно активировать взрывчатку через входящий в ее состав мобильный телефон. Однако благодаря оперативным действиям украинских правохранителей трагедии удалось избежать — подозреваемую задержали.

"В пакете исполнительницы обнаружили самодельное взрывное устройство, так что полицейские взрывотехники безопасно изъяли и обезвредили его. Среди составляющих был также мобильный телефон, с помощью которого должна была произойти дистанционная активация взрывчатки. Вероятно, девушка также стала бы жертвой взрыва", — рассказали следователи.

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит досудебное расследование по статье о неоконченном покушении на совершение террористического акта. 19-летней девушке уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сотрудники службы безопасности разоблачили российского агента в Государственном космическом агентстве. Он владел секретными данными о стратегических предприятиях страны и засекреченными спутниковыми снимками.