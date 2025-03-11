Выдержали наводнение: 2500-летние водостоки спасли иранскую достопримечательность Персеполис (видео)

Древняя канализация достойно выдержала испытание.

Не только древние произведения искусства хорошо сохранились, но и полезные достижения цивилизаций прошлого. Сильные дожди в иранской провинции Фарс повредили исторические здания в столице региона Шираз, однако Персеполис – древняя столица империи Ахеменидов – выстоял благодаря уникальной системе водоотведения, созданной более 2500 лет назад. Персеполис находится в 70 км от Ширазы.

Как сообщает "Тегеран Таймс", именно расчищенная старая подземная система каналов защитила комплекс от разрушения и отвела десяти сантиметровый слой воды. Каналы дочищали оперативно, прямо перед штормом — через неделю освободили от грязи 2 км. Археологи и реставраторы во время дождя наблюдали, как справится дренажная система и прошла испытание отлично.

Общая площадь старинного комплекса — более 250 тысяч квадратных метров, поэтому для сохранения памятника нужно было действовать. Водостоки Персеполиса были построены специально для таких случаев тысячи лет назад. Их заново раскопали только в конце 20 века.

Правители Ахеменидов спроектировали эти водопроводные каналы, чтобы направить поток дождевой воды из дворцов в районы за пределами Персеполиса. Впоследствии эти каналы заполнились почвой, что приводило к разрушению остатков комплекса. Однако масштабные археологические раскопки, наконец, возобновили их функцию с 2010-х годов.

Персеполис (с греческого — город персов) построили как церемониальную столицу Персидской империи во времена династии Ахеменидов

Историческая справка: Тахт-е Джамшид или Персеполис — одна из величайших архитектурных памятников древнего мира, расположенная на юго-западе Ирана. Начало строительства датируется примерно 518 годом до н. Здесь построили несколько дворцов, тронные залы и т.д. В 330 году до н. Персеполис был захвачен и разрушен войсками Александра Македонского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые объясняют библейское чудо, когда Моисей заставил разойтись Красное море. По версии ученых это естественное объяснение, но возможно ошибка с местом, где произошло событие.