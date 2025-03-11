Атака на Москву была особым сигналом для Путина – СНБО

Российские власти заявляли об атаке почти 70 "вражеских беспилотников"

Атака дронов на Москву в ночь на 11 марта – дополнительный сигнал для главы России Владимира Путина. Мощные взрывы в РФ прогремели накануне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко. По его словам, Киев атакует объекты не только в близлежащих областях, но и столицу России.

"Это дополнительный сигнал Путину, что он должен быть заинтересован в прекращении огня с воздуха, также как и Украина", — говорит Коваленко.

Он отмечает, что Украина бьет не только по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но и по Москве. В ночь на 11 марта был атакован аэропорт Домодедово и область в целом.

"Конечно, россияне сбивают некоторые дроны ПВО. Они нею так сильно осадили Москву, что большинство НПЗ остались не прикрытыми", — объясняет глава ЦПД.

Коваленко акцентирует, что массированная атака дронов должна была показать Путину, что даже Москва в опасности и Украина не остановится. Даже если Кремль не очень сильно на эти атаки реагирует, то общество они беспокоят, создавая панику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали дронами ночью в Одессу. Раздался ряд взрывов. В результате атаки возникло возгорание складских помещений и резервуара с горючим.