Жуки против Кличко и застройщиков: кто и почему борется за киевскую Горбачиху

Очередное заседание суда по делу о Горбачихе назначено на 20 марта

Продолжаются судебные баталии о возможности застройки уникальной природной местности в левобережной части столицы, известной как урочище Горбачиха. С одной стороны выступают экологи из Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ), с другой – Киевсовет, КГГА и арендатор земли "Строительный межотраслевой альянс", за которым стоит застройщик KAN-Development. Пока строительство на Горбачихе не ведется, но защитники природы, которые инициировали судебное разбирательство, уверены, что это лишь вопрос времени.

"Телеграф" решил напомнить о цепочке событий, которая привела к риску застройки Горбачихи, выяснить, чем она интересна с точки зрения природы, а также исследовать аргументы экологов в судебном споре и прояснить позицию застройщика.

Уничтожить чудо

Осенью прошлого года, когда "Телеграф" исследовал историю с попыткой застройки озера Вырлица , то упомянул о катастрофическом в последнее время положении дел с защитой природных объектов в столице. В частности, с заповеданием природных территорий. Тогда в ответ на запрос редакции профильный Департамент защиты окружающей среды КГГА пытался доказать, что дела с заповеданием якобы не так уж плохи, сославшись на данные предыдущих лет.

Но на самом деле ситуация вопиющая. К примеру, за весь 2024 год в Киеве не создано ни одной заповедной территории. Об этом свидетельствуют данные Украинской природоохранной группы, недавно опубликовавшей соответствующую статистику . И это при том, что известно о десятках инициатив по завещанию в Киеве.

Одна из территорий, которая уже давно должна быть заповедной и относительно которой за последние годы разработано сразу несколько проектов по созданию заказника, это киевское урочище Горбачиха.

Расположение урочища Горбачиха, фото из ФБ сообщества "Заказник Горбачиха"

Урочище лежит на возвышенности, расположенной между Вигуровщиной и Русановским проливом вдоль реки Десенка. Иллюстрированный путеводитель по Киеву в 1912 году называет эту местность "песчаным холмом" и указывает, что именно здесь, скорее всего, и находилась настоящая киевская Лысая гора (в отличие, очевидно, от ненастоящих, расположенных на Правом берегу), которая притягивала к себе ведьм, как здешних, так и из всяких других мест.

Фрагмент путеводителя 1912 года

Посетив Горбачиху, даже сегодня в это нетрудно поверить: урочище поражает своей невероятной аурой. Возможно, потому что долгое время оно было достаточно труднодоступным для людей (а полтора столетия назад – так и вообще островом), что позволило ему сохранить свою самобытность. А может быть, таким его сделала сама природа, которая, как известно, лучшие свои чудеса творит сама, без вмешательства человека.

Сказочная Горбачиха. Фото – Сергей Полюшко

Борьба за сохранение этого уникального природного уголка в Киеве насчитывает несколько десятилетий. Официально задокументированным ее началом можно считать 1994 год, когда Киевский городской совет народных депутатов принял решение №14 от 17.02.94 "О создании, резервировании и сохранении территорий и объектов природно-заповедного фонда в г. Киеве". Именно в Приложении №3 к этому решению урочище Горбачиха было отнесено к "Перечню ценных природных территорий и резервируемых для заповедания объектов".

Тогда, в 1994 году, Киевсовет предлагал зарезервировать для заповедания 78,4 га Горбачихи, но в 2006 году почему-то вдвое уменьшил эту территорию, оставив для будущего заповедника или заказника всего 32 гектара.

Как бы там ни было, но и сейчас это решение 30-летней давности является действующим. Как действующим является сейчас и Генплан Киева, утвержденный в 2002 году, который предусматривает, что Горбачиха попадает в пределы объектов природно-заповедного фонда (зеленый цвет территории и красные линии на скриншоте фрагмента Генплана).

Урочище Горбачиха на Генплане и GoogleMaps

Несмотря на это, в 2007 году Киевсовет на пленарном заседании под председательством Олеся Довгего (он тогда был заместителем и секретарем Киевсовета и заменял на сессии Леонида Черновецкого) без единого голоса "против" отдала Горбачиху под застройку ООО "Строительный межотраслевой альянс". Договор об этом был подписан уже в 2008 году.

Информация из реестров относительно земельного участка под Горбачихой, отданного застройщику

Информация из реестров относительно земельного участка под Горбачихой, отданного застройщику

Позже это решение было обжаловано прокуратурой, и в ноябре 2011 года даже удалось убедить Киевский окружной суд, что передача в аренду участка, где расположено урочище Горбачиха, была незаконной . Но дело не выдержало проверку апелляционной инстанцией.

А затем, в мае 2013 года, и Высший админсуд решил , что "молодая команда" Черновецкого в Киевсовете, оказывается, имела право передать Горбачиху под застройку. Мотивировал суд это тем, что якобы факт передачи в аренду земель, имеющих очевидные ограничения для застройки, еще не означает, что они будут застроены. Дословно в решении суда это звучало следующим образом: "закон не устанавливает запрета на предоставление в использование указанных выше земель, а лишь устанавливает определенные условия и ограничения по осуществлению хозяйственной деятельности на указанных землях".

В 2018 году, когда истек срок аренды на участок, был шанс, что новые киевские власти спасут Горбачиху. Но Кличко повел себя не лучше Черновецкого и продлил действие договора для ООО "Строительный межотраслевой альянс" еще на 10 лет. Решение об этом было принято без вынесения на голосование Киевсовета.

Что говорят экологи

Глава КЭКЦ Александр Дядюк считает, что во время слушания 2011—2013 годов позиция и аргументация прокуратуры были слишком слабыми. А сегодня, говорит эколог, прокуратура почему-то не рискует инициировать второй иск или идти в суд вместе с экоактивистами.

"Я писал заявление с просьбой к прокуратуре зайти в процесс. Но они отказались, во всяком случае Киевская прокуратура. Попробуем обратиться еще в Генеральную. Когда-то, кстати, прокуратура также оспаривала эти вопросы, но слабенько и в результате проиграла", — напоминает Дядюк.

В то же время, по мнению Дядюка, для отмены как решения Киевсовета 2007 года, так и последующего решения о продлении аренды от 2018 года есть все основания.

Во-первых, напоминает Дядюк, существует решение 1994 года о резервировании участка, где расположена Горбачиха, для заповедания. Во-вторых, такую передачу запрещает и действующий Генплан столицы, не предполагающий на месте Горбачихи никакой застройки. Следовательно, этот участок вообще нельзя было передавать в аренду с целью дальнейшей застройки.

"Горбачиха — согласно действующему Генплану — это озелененные территории общего пользования. Причем из почти 30 гектаров — 5 гектаров — это прибрежные защитные полосы. Поэтому Киевсовет не имел права их передавать с целевым назначением для жилой застройки", — считает Дядюк.

В-третьих, решение мэра Виталия Кличко о продлении аренды 2018 года также было неправомерным. Ведь продлевать аренду без голосования Киевсовета можно только тогда, когда начальные условия для арендатора не меняются. А в случае с Горбачихой в 2018 году половина условий договора аренды была переписана.

"Закон об аренде земли позволяет возобновлять добросовестному пользователю аренду без решения сессии. Но в ст. 33 закона четко записано — на тех же условиях. А Кличко восстановил застройщику без сессии Киевсовета, но половина положений договора аренды была изменена", — отмечает руководитель КЭКЦ.

В настоящее время возглавляемая Дядюком экологическая организация добилась принятия судом к рассмотрению заявления об отмене всех решений, касающихся аренды участка под Горбачихой, судебные заседания по делу продолжались в течение февраля и продлятся 20 марта этого года.

Сам Дядюк, кстати, подчеркивает, что он не против строительства как такового, но только на законных основаниях.

"Я всегда говорю, что не отношусь к крайним радикалам в этом вопросе. Но ведь строить нужно по закону. Пусть скупают промзоны и там строят, а не делают это на озелененных территориях, в защитных зонах", — говорит Дядюк.

Наряду с упомянутыми аргументами о, так сказать, "процедурных" нарушениях при передаче Горбачихи в аренду и ее продлении у противников застройки есть и мощная "экологическая" аргументация. В частности, территория Горбачихи, ее растительный и животный мир охраняется действием сразу нескольких признанных Украиной международных природозащитных инициатив, таких, например, как "Боннская" и "Бернская" конвенции, а также рядом законодательных актов Украины — "О Красной книге", "О животном мире", "О растительном мире", "Об охране окружающей среды" "О природно-заповедном фонде Украины" и т.д.

Также известно, что Бюро Постоянного комитета Бернской конвенции советует украинским властям предоставить Горбачихе заповедный статус и даже включить ее в Изумрудную сеть (сеть, включающая территории особого природоохранного интереса, имеет целью сохранить виды и экосистемы, которые были признаны редкими на уровне всей Европы. — Ред.) .

Письмо к Минэкологии от Постоянного комитета Бернской конвенции. Источник — ФБ сообщества "Заказник Горбачиха"

Письмо к Минэкологии от Постоянного комитета Бернской конвенции. Источник — ФБ сообщества "Заказник Горбачиха"

Экологи считают, что наибольшая ценность Горбачихи — сформированная на ее территории уникальная экосистема пойменных лесов, последняя на Левом берегу столицы. В этой экосистеме разрослись сотни видов уникальной фауны, многочисленные представители которой занесены в Красную книгу. Не меньше и многообразие животных. Например, местные активисты регулярно снимают там бобров и черепах .

Горбачиха, семейство черепах. Фото — ФБ сообщества "Заказник Горбачиха"

А о птицах уже и говорить нечего: территория Горбачихи входит в так называемый Днепровский коридор – путь миграции птиц, поэтому здесь можно встретить самые неожиданные их виды , от разнообразия воробьиных, уток и цапель до ястребов, орлов и сов.

Отдельной гордостью Горбачихи являются насекомые, значительное количество которых также внесено в Красную книгу. Среди них – стрекозы дозорщик-император и кордулегастер, бабочки махаон, поликсена и подалирия, различные виды жуков, например усачи.

Кстати, жуки, похоже, являются неким триггером для застройщика Горбачихи Игоря Никонова. Именно их он с раздражением упоминал, когда отстаивал мнение о невозможности создания на территории Горбачихи заказника.

"У нас одно и то же: хотим сделать заказник, чтобы туда никто не ходил, разводить там ценные породы жуков", — жаловался Никонов в одном из своих интервью.

Собственно, по поводу заказника: кроме отмены незаконного, по мнению экологов, решения Киевсовета об аренде участка под Горбачихой и разрешения на его застройку, они также стремятся установить для урочища природоохранный статус. Пока известно как минимум о трех попытках создать там заказник – первая еще была еще во времена Революции Достоинства, но тогда якобы часть документов, переданных в КГГА, сгорела.

Один из вариантов создания заказника на территории Горбачихи. Фото — ФБ сообщества "Заказник Горбачиха"

Следующая попытка была в 2019 году – активисты собрали и передали соответствующие документы и даже провели общественные слушания , был подготовлен проект решения . Но в итоге и этот проект заглох.

В 2021 году была дежурная попытка создать на территории урочища Горбачиха заказник, инициированный депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой и ее коллегами по фракции. Проект получил негативное заключение Управления правового обеспечения Киевсовета, якобы из-за того, что Киевсовет не имеет права самостоятельно выступать с инициативой (подавать ходатайство) относительно создания заказника, а только принимать по этому поводу окончательное решение. Впоследствии проект " похоронила " и Экологическая комиссия Киевсовета, члены которой не нашли смелости проголосовать "за" и устроили демарш этому решению.

Сейчас, говорит Александр Дядюк, рассматриваются следующие шаги по заповеданию земель на территории урочища Горбачиха, но сначала главная задача – выиграть суд. Ведь для заповедания территории этот вопрос следует согласовывать с ее землепользователем. А в случае со "Строительным межотраслевым альянсом" — это совершенно бесперспективно.

"Никто не согласует создание заказника на той земле, которая находится в частной собственности или аренде застройщика", — говорит Дядюк.

Что у застройщика

Стоит сразу отметить, что на сегодняшний день застройщик (а им, как уже упоминалось, выступает компания KAN-Development Игоря Никонова, который через свой инвестфонд "Теннесси" имеет долю в ООО "Строительный межотраслевой альянс"), похоже, пока полностью приостановила деятельность по застройке Горбачихи.

Готовя этот материал, мы обратились к соучредительнице KAN-Development Анне Попруге с просьбой предоставить позицию компании относительно урочища Горбачиха. В частности, спросили, можно ли прислать запрос, чтобы узнать, каким именно будет новый проект застройки и что предполагает определение "экопарк", которым в свое время оперировал в своих публичных выступлениях Игорь Никонов.

Ее ответ был довольно лаконичным: "Мы ничего там не делаем уже давно. Все на паузе".

Впрочем, как говорит Александр Дядюк, отсутствие активности со стороны KAN-Development на участке в урочище отнюдь не означает, что застройщик потерял к нему интерес. По его словам, в суде юристы застройщика "стоят насмерть", чтобы помешать экоактивистам отменить аренду участка.

Следовательно, сегодня сложно говорить, что и когда именно планирует делать с этим участком Игорь Никонов. Стоит напомнить, что до того, как он официально признал присутствие в проекте, существовало несколько версий рендеров застройки.

Одна из версий, например, предполагала гигантское баракообразное сооружение не совсем понятного назначения.

Один из старых вариантов застройки урочища Горбачиха, рендер в свое время предоставил СМИ Национальный экологический центр Украины

Вторая версия – сплошной жилой муравейник. Третья – проект футуристического ЖК с рядом инфраструктурных объектов.

"Жилищные" версии застройки Горбачихи. По словам Игоря Никонова, неактуальные

Сам Никонов в своих заявлениях по поводу Горбачихи показал себя довольно непоследовательным. К примеру, в декабре 2019 года в интервью УП он заявлял, что юридически никак не связан с участком в урочище Горбачиха.

"Я точно этим не занимаюсь. Это мои друзья, с которыми я много лет дружу. Мы договаривались, что они покупают землю, а мы за свой счет делаем проект. Мы его сделали. Юридически это со мной не связано, а с точки зрения договоренностей — связано, да. С точки зрения моих финансовых обязательств: если там все будет нормально, я готов вкладывать туда свои деньги", — рассказывал Никонов.

Но уже в октябре 2021 года, в интервью РБК-Украина, Никонов признал, что 15 лет имеет прямое финансовое отношение к участку в урочище и что земля предназначена именно под жилую застройку.

"Мы имеем в девелопменте участок на Левом берегу. Это часть урочища Горбачиха — территория на берегу Десенки, где проходит съезд с нового Подольско-Воскресенского моста. Он может стать чрезвычайно интересным проектом для города. Там можно создать экопарк, общественный центр, сделать то, чего в Киеве еще нет. Более того, уже 15 лет мы платим за него городу арендную плату. Но до сих пор не начинали проект… По документам, по которым мы являемся землепользователем этого участка, — это земля под жилищное строительство", — рассказал Никонов.

Кстати, поднятую в этом интервью тему экопарка Никонов продолжил "качать" и в дальнейших своих публичных заявлениях. Так, в отдельной колонке , полностью посвященной Горбачихе, он написал, что, мол, людям хочется иметь доступ к воде, "место для общения с природой и инфраструктуру, которая принесет комфорт в их жизнь", и потому местные жители якобы "поддержали идею создания экопарка".

Но следующая фраза Никонова проясняет, что это может быть за "экопарк".

"Также горожане имели запросы на супермаркет, аптеки, спортивный зал, медицинский центр. Все эти пожелания будут включены в будущий проект", — написал Никонов.

При этом в градостроительных условиях и ограничениях, полученных застройщиком на участок, речь также идет о "Строительстве торгово-офисного центра, жилищно-офисного и гостиничного комплексов с подземными и наземными паркингами в урочище Горбачиха". Этажность указана – 2—31 этажа.

Итак, подытоживая: сначала Никонов прячет свое непосредственное финансовое участие в проекте застройки Горбачихи, но потом его признает. Он умышленно акцентирует, что земля отведена под жилищное строительство (наверное, именно этим и планирует заняться), подчеркивает, что "есть запрос", на супермаркеты и другие подобные объекты. В градостроительных условиях и ограничениях также указана жилая застройка.

Но при этом Никонов хочет доказать киевлянам, что все это действительно надо считать "экопарком". Конечно, застройщик категорически выступает против создания на территории Горбачихи заказника.

Конечно, без имеющегося нового проекта рано однозначно утверждать, что все это откровенная подмена понятий и что на самом деле "экопарк" от Никонова – просто красивая обертка для нового ЖК. Но если все это не похоже на манипуляцию, тогда что на нее похоже?

Кто еще за и против застройки Горбачихи

Среди поддерживающих Никонова в борьбе с экологами за Горбачиху, очевидно, стоит упомянуть Виталия Кличко. Сейчас, напомним, Киевсовет и КГГА являются ответчиками по судебному делу и фактически защищают даже не столько собственные интересы и проколы, сколько интересы застройщика. Также, напомним, именно на уровне КГГА и Киевсовета постоянно тормозится вопрос предоставления урочищу статуса заказника.

Также не следует забывать, что Никонов долгое время был заместителем Кличко и умел находить с ним общий язык.

Что касается сугубо финансовых аспектов, то здесь дела тоже интересные. Если посмотреть структуру учредителей ООО "Строительный межотраслевой альянс", то Никонов формально там даже не главный — его "Теннесси" принадлежит только 12%, а вот 50% принадлежит АО "Феникс", владельцем которого является Турчинов Сергей Викторович.

Сергей Турчинов – это бизнес-партнер бывшего нардепа от ОПЗЖ и известного застройщика Вадима Столара, они связаны совместным бизнесом через компанию " Тауэр Групп ".

Bihus.info в свое время связывало Турчинова с неким Артемом Колюбаевом. Последнего журналисты называли бывшим бизнес-партнером главы Офиса президента Андрея Ермака.

С другой стороны, за сохранение Горбачихи борется не только Дядюк и КЭКЦ, но и множество других общественных организаций (хотя им и не разрешили зайти в процесс третьими лицами) и отдельных активистов, которым не безразлична судьба киевской природы. Они неоднократно заявляли, что будут отстаивать сохранение урочища всеми доступными способами.

Известно, что очередное заседание в Хозяйственном суде г. Киева по делу о Горбачихе назначено на 20 марта. Отдельно Дядюк также подал иск как физическое лицо в Днепровский районный суд. Рассмотрение дела будет в апреле. Кто победит в противостоянии – покажет время.

Активисты намерены отстаивать Горбачиху. Под зданием суда. Фото — КЭКЦ

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