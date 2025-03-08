"Ливерпуль" - ПСЖ: где и когда смотреть второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Ливерпуле

Во вторник, 11 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 встретятся английский и французский гранды. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — ПСЖ.

В прямом эфире в Украине матч "Ливерпуль" — ПСЖ покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Ливерпуль" — ПСЖ пройдет в Ливерпуле (Англия) на стадионе "Энфилд", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

В первом поединке, который состоялся в Париже (Франция), ПСЖ сенсационно проиграл со счетом 0:1. К слову парижане имели тотальное преимущество в игре, однако их подвела реализация.

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Ливерпуль"

Напомним, "Ливерпуль" выиграл основной этап Лиги чемпионов, одержав 7 побед в 8 матчах. А вот ПСЖ пришлось еще немного попотеть в стыковом раунде. Правда, "Брест" не сумел навязать парижскому суперклубу сопротивление (0:3, 0:7 по итогам двух матчей).

В феврале состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам победитель "дуэли" ПСЖ и "Ливерпуля" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары "Брюгге" — "Астон Вилла".