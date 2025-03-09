"Ливерпуль" - ПСЖ: букмекеры вынесли французам приговор в Лиге чемипонов
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Специалисты уверенны, что парижский суперклуб вылетит из главного еврокубка
Во вторник, 11 марта, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 встретятся английский и французский гранды. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — ПСЖ.
По мнению букмекеров, английский клуб является фаворитом на выход в следующий этап еврокубка. Об этом сообщает Favbet.
На выход Красных в четвертьфинал аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,27. В то же время, успех парижан менее вероятен — коэффициент 3,70. Добавим, что специалисты оценили вероятность победы "Ливерпуля" во второй игре в 42%, а ПСЖ — в 33%
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" — ПСЖ
- Favbet: (победа "Ливерпуля" 2,31 — ничья 3,85 — победа ПСЖ 2,91)
- William Hill: (2,25 — 3,80 — 2,87)
- Bwin: (2,25 — 3,75 — 2,90)
Напомним, в первом поединке, который состоялся в Париже (Франция), ПСЖ сенсационно проиграл со счетом 0:1. К слову парижане имели тотальное преимущество в игре, однако их подвела реализация.
Ометим, "Ливерпуль" выиграл основной этап Лиги чемпионов, одержав 7 побед в 8 матчах. А вот ПСЖ пришлось еще немного попотеть в стыковом раунде. Правда, "Брест" не сумел навязать парижскому суперклубу сопротивление (0:3, 0:7 по итогам двух матчей).
В феврале состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам победитель "дуэли" ПСЖ и "Ливерпуля" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары "Брюгге" — "Астон Вилла".