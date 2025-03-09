"Ливерпуль" - ПСЖ: букмекеры вынесли французам приговор в Лиге чемипонов

Специалисты уверенны, что парижский суперклуб вылетит из главного еврокубка

Во вторник, 11 марта, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 встретятся английский и французский гранды. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — ПСЖ.

По мнению букмекеров, английский клуб является фаворитом на выход в следующий этап еврокубка. Об этом сообщает Favbet.

На выход Красных в четвертьфинал аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,27. В то же время, успех парижан менее вероятен — коэффициент 3,70. Добавим, что специалисты оценили вероятность победы "Ливерпуля" во второй игре в 42%, а ПСЖ — в 33%

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" — ПСЖ

Favbet: (победа "Ливерпуля" 2,31 — ничья 3,85 — победа ПСЖ 2,91)

William Hill: (2,25 — 3,80 — 2,87)

Bwin: (2,25 — 3,75 — 2,90)

Напомним, в первом поединке, который состоялся в Париже (Франция), ПСЖ сенсационно проиграл со счетом 0:1. К слову парижане имели тотальное преимущество в игре, однако их подвела реализация.

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Ливерпуль"

Ометим, "Ливерпуль" выиграл основной этап Лиги чемпионов, одержав 7 побед в 8 матчах. А вот ПСЖ пришлось еще немного попотеть в стыковом раунде. Правда, "Брест" не сумел навязать парижскому суперклубу сопротивление (0:3, 0:7 по итогам двух матчей).

В феврале состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам победитель "дуэли" ПСЖ и "Ливерпуля" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары "Брюгге" — "Астон Вилла".