Полицейский свисал из окна: в Киеве произошла погоня со стрельбой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В настоящее время полиция разыскивает нарушителя
В соцсетях распространилось видео с погоней и стрельбой в Днепровском районе Киева. На кадрах видно, что водитель автомобиля Mercedes убегает от полицейских.
В пресс-службе Патрульной полиции Киева дали разъяснение по данному инциденту. Там отметили, что изначально в ходе патрулирования в Днепровском районе, инспекторы обнаружили и остановили водителя автомобиля Mercedes, нарушившего ПДД.
"Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что полицейский буквально висит на окне машины, чтобы остановить ее, пока водитель просто едет дальше.
Правоохранители отметили, что с целью пресечения противоправных действий согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", инспектор произвел один выстрел в направлении машины. Однако водитель не остановился.
В настоящее время полиция разыскивает нарушителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области на улице заметили всадника, который убегал от полицейского автомобиля на коне. Он промчался по безлюдной улице и скрылся из поля зрения.