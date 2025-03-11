Полицейский свисал из окна: в Киеве произошла погоня со стрельбой (видео)

В настоящее время полиция разыскивает нарушителя

В соцсетях распространилось видео с погоней и стрельбой в Днепровском районе Киева. На кадрах видно, что водитель автомобиля Mercedes убегает от полицейских.

В пресс-службе Патрульной полиции Киева дали разъяснение по данному инциденту. Там отметили, что изначально в ходе патрулирования в Днепровском районе, инспекторы обнаружили и остановили водителя автомобиля Mercedes, нарушившего ПДД.

"Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что полицейский буквально висит на окне машины, чтобы остановить ее, пока водитель просто едет дальше.

Правоохранители отметили, что с целью пресечения противоправных действий согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", инспектор произвел один выстрел в направлении машины. Однако водитель не остановился.

В настоящее время полиция разыскивает нарушителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области на улице заметили всадника, который убегал от полицейского автомобиля на коне. Он промчался по безлюдной улице и скрылся из поля зрения.