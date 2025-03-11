Зимние морозы возвращаются? Каким регионам не повезет с погодой в ближайшее время

Весеннее тепло отступает

В Украине ожидается значительное изменение температуры воздуха, которая особенно затронет запад и север. С 17 марта прогнозируются дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич изданию "Телеграф" в материале "Проливные дожди, штормовой ветер и морозы. Каким регионам не повезет с погодой в середине марта".

По словам синоптика, с 15 марта в Украине станет холоднее в северных и западных областях. Ночью температура упадет до -2…+4 °С, а днем будет варьироваться от +5 до +12 °С.

С 16 марта отметка на термометре постепенно вернется к обычным для этого периода значениям. В центральных и южных областях аномально теплая погода будет продолжаться до 17 марта, после чего температура снизится на 5-7 °С.

Синоптик объяснил, что дожди ожидаются с 17 по 20 марта только в отдельных районах запада, севера и юга, а в Карпатах возможен мокрый снег. Ветер будет иметь западное и северо-западное направления со скоростью 5-12 м/с, с возможными порывами.

Кроме того, Игорь Кибальчич сообщил, что во второй половине марта погода в Украине станет более непредсказуемой. Дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украинском гидрометцентре опровергли прогнозы о "разрушительном урагане".