Выводил ее в свет и показывал в соцсетях: как выглядит единственная женщина предателя Кивы, которую он не скрывал

Ликвидированный предатель Кива всегда скрывал свою личную жизнь

Илья Кива — одиозный экс-депутат Верховной Рады, который был ликвидирован украинскими спецслужбами за предательство и российскую пропаганду. Он всегда скрывал свою личную жизнь, однако известно, что впервые стал отцом в 16 лет. В 2017 году в жизни предателя появилась единственная женщина, которую он перестал скрывать от общественности.

"Телеграф" расскажет, что известно об отношениях Ильи Кивы и Екатерины Мазур, которая была публичной девушкой депутата.

Илья Кива и его не тайная любовь

В 2017 году депутат Кива познакомился с девушкой по имени Екатерина Мазур. Они водили своих детей в одну секцию, как-то сыновья задержались подольше, и чтобы не было скучно ждать их родители пошли выпить кофе вместе. Там познакомились и разговорились. При этом, как рассказывал депутат, именно Катя была инициатором этого знакомства, а он не стал отказываться, так как девушка ему понравилась.

Оказалось, что Мазур училась в Национальной академии внутренних дел и планировала построить карьеру юриста.

"Мне нужна была помощь по МВД. Потому что мне надо было поступать, у меня были вопросы, и на фоне этого начали общаться. Это было в июле 2017 года. И так оно все закружилось", — рассказывала Екатерина в интервью уже в роли возлюбленной Ильи Кивы.

Спустя месяц после знакомства политик и его избранница начали жить вместе. Причем жили на съемной квартире Кивы, а не в личном жилище Мазур. По словам девушки, у нее есть большая квартира, но там живут ее родители с сыном, а она переехала к депутату.

Известно, что Екатерина Мазур никогда не была замужем, однако родила сына. Отец мальчика помогает ей финансово, а кроме того, у девушки за границей был бизнес, связанный с недвижимостью, который приносил ей стабильный доход. Также Катя призналась, что на момент знакомства с Кивой ей было 33 года.

Сам же Илья Кива не просто показывал девушку в соцсетях и выводил на светские тусовки, но и всерьез задумывался строить длительные отношения и даже жениться.

Где сейчас Екатерина Мазур и как она переживала побег Ильи Кивы в Россию и его последующую ликвидацию, неизвестно.

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