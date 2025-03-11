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Выводил ее в свет и показывал в соцсетях: как выглядит единственная женщина предателя Кивы, которую он не скрывал

Автор
Галина Струс
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Автор
Илья Кива даже собирался жениться на своей избраннице Кате
Илья Кива даже собирался жениться на своей избраннице Кате. Фото Коллаж "Телеграф"

Ликвидированный предатель Кива всегда скрывал свою личную жизнь

Илья Кива — одиозный экс-депутат Верховной Рады, который был ликвидирован украинскими спецслужбами за предательство и российскую пропаганду. Он всегда скрывал свою личную жизнь, однако известно, что впервые стал отцом в 16 лет. В 2017 году в жизни предателя появилась единственная женщина, которую он перестал скрывать от общественности.

"Телеграф" расскажет, что известно об отношениях Ильи Кивы и Екатерины Мазур, которая была публичной девушкой депутата.

Илья Кива и его не тайная любовь

В 2017 году депутат Кива познакомился с девушкой по имени Екатерина Мазур. Они водили своих детей в одну секцию, как-то сыновья задержались подольше, и чтобы не было скучно ждать их родители пошли выпить кофе вместе. Там познакомились и разговорились. При этом, как рассказывал депутат, именно Катя была инициатором этого знакомства, а он не стал отказываться, так как девушка ему понравилась.

Илья Кива и Екатерина Мазур

Оказалось, что Мазур училась в Национальной академии внутренних дел и планировала построить карьеру юриста.

"Мне нужна была помощь по МВД. Потому что мне надо было поступать, у меня были вопросы, и на фоне этого начали общаться. Это было в июле 2017 года. И так оно все закружилось", — рассказывала Екатерина в интервью уже в роли возлюбленной Ильи Кивы.

Спустя месяц после знакомства политик и его избранница начали жить вместе. Причем жили на съемной квартире Кивы, а не в личном жилище Мазур. По словам девушки, у нее есть большая квартира, но там живут ее родители с сыном, а она переехала к депутату.

Илья Кива и Екатерина Мазур

Известно, что Екатерина Мазур никогда не была замужем, однако родила сына. Отец мальчика помогает ей финансово, а кроме того, у девушки за границей был бизнес, связанный с недвижимостью, который приносил ей стабильный доход. Также Катя призналась, что на момент знакомства с Кивой ей было 33 года.

Сам же Илья Кива не просто показывал девушку в соцсетях и выводил на светские тусовки, но и всерьез задумывался строить длительные отношения и даже жениться.

Илья Кива и Екатерина Мазур

Где сейчас Екатерина Мазур и как она переживала побег Ильи Кивы в Россию и его последующую ликвидацию, неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал про топ-3 самых кринжовых фото предателя Ильи Кивы. Он был и в маске Джокера, и в шапке-буденовке и не только.

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#Илья Кива #Предатель #Екатерина Мазур