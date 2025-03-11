После саммита США и Украины: кто поедет встречаться с Путиным от Трампа – Axios

Точная дата встречи пока остается неизвестной

Спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует на этой неделе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Это будет их вторая встреча.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что это случится после ключевой встречи официальных лиц США и Украины в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, на которой будет обсуждаться возможное прекращение огня в войне с Россией.

Посланник Трампа был в Москве еще в середине февраля в рамках соглашения об освобождении гражданина США Марка Фогеля, который тогда содержался в российской тюрьме. Уиткофф встречался с Путиным в течение трех часов во время этой поездки.

Bloomberg тем временем также подтверждает эту информацию. Однако точная дата встречи Уиткоффа и Путина не была сообщена.

Переговоры в Саудовской Аравии

11 марта запланированы переговоры США и Украины. Встреча делегаций двух стран пройдет в Саудовской Аравии (Джидда).

По информации Украинской правды, главной задачей переговорщиков является восстановление отношений между Киевом и Вашингтоном, а также обсуждение сделки по полезным ископаемым. В свою очередь Reuters со ссылкой на двух чиновников правительства США пишет, что американские чиновники якобы намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Financial Times со ссылкой на официальных лиц, проинформированных о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, написал, что Киев на них будет пытаться убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку и заверить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что глава Украины Владимир Зеленский заинтересован в скором. Будут конкретные предложения.