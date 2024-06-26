Как в быту использовали воду из-под макарон: неожиданные лайфхаки из СССР

Советские хозяйки исхитрялись как могли, чтобы в доме было чисто, но при этом не потратить ни копейки

В СССР не было такого разнообразия продуктов и средств бытовой химии, как сейчас. Поэтому хозяйкам приходилось выдумывать разные способы, чтобы привести себя в порядок или прибраться в доме. Мало кто знает, но едва ли не универсальным средством в этих случаях выступала вода из-под макарон.

"Телеграф" расскажет о том, как в Советском союзе применяли эту жидкость. Считалось, что вода, в которой варились макароны, очень полезна, но при условии, что во время варки не добавляли соль.

Мыли зеркала и окна

В воде из-под макаронных изделий оставалось много крахмала. Он может вытягивать влагу и жир, а также образовывать пленку (вспомним остывший кисель). Советские хозяйки смачивали в этой воде губку, которой и мыли стеклянные поверхности или зеркала. Затем поверхности давали полностью высохнуть и протирали сухой тряпкой.

Крахмалили вещи

В СССР было принято экономить абсолютно на всем. И хотя крахмал стоит сущие копейки, люди пытались сделать все, чтобы сберечь и их. Поэтому постельное белье и рубашки из хлопчатобумажной ткани после стирки замачивали в воде из-под макарон. Нити пропитывались крахмалом и после высыхания становились тверже. А если во время глажки сбрызнуть водой накрахмаленную вещь, то полисахарид снова размягчится и складки будут разглаживаться легче.

Считалось, что вещи, после пропитки в крахмале, служили дольше, а к светлым вещам или постельному белью возвращалась белизна.

Ухаживали за волосами

После того, как помыли волосы шампунем, женщины споласкивали их водой, в которой до этого варили макароны. Крахмал склеивал чешуйки волос и придавал им гладкость. К тому же, за счет того же крахмала кудри, сделанные на бигуди или плойку, держались дольше.

Но подходил такой способ только для женщин со светлыми волосами. Однако учитывая, что большинство дам в СССР любили осветлять волосы перегидролем (перекисью водорода, если проще), то мытье головы водой из-под макарон было распространено. Особенно среди малообеспеченных женщин или студенток.

Ухаживали за растениями

Садоводы и дачники в СССР заметили, что вода из-под макарон помогала защитить растения от пересыхания. Крахмал, разбухая, играл роль гидрогелевых шариков, которые удерживали воду, а когда земля просыхала, то отдавал ей свою влагу. Но поливать комнатные растения такой водой было опасно.

Дело в том, что молекулы крахмала сами по себе крупные и могли обволакивать корни растений, создавая непроницаемую оболочку. Цветок начинал засыхать из-за того, что не получал воздух. Поэтому водой из-под макарон поливали исключительно растения, которые росли на улице.

Готовили еду

Да-да, воду, где уже варили макароны, не выливали в канализацию, а использовали для других блюд. В частности, для приготовления соусов, так как за счет крахмала они хорошо могли загустеть. От такого лайфхака современные шеф-повара точно пришли бы в негодование.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему по четвергам был рыбный день в СССР. Существует несколько версий, как возникла эта "традиция".