Миллионы украинцев – одна команда: 1 млн 400 тыс на благотворительность от "Львовского"

Национальный спонсор сборной Украины по футболу ТМ "Львовское" в рамках благотворительной инициативы "Лев Матча" продолжает поддерживать важное собрание. В этом июне благодаря голосованию зрителей матчей украинской сборной, а также поддержке PJSC Carlsberg Ukraine, бренд перечислил 1,400,000 гривен на "Медицинскую помощь" платформы UNITED24.

Уже много лет один из крупнейших пивных брендов Украины, а с 2021 года спонсор национальной сборной по футболу ТМ "Львовское" является неотъемлемой частью каждого матча и жизни многих болельщиков. Это позволяет бренду поддерживать и распространять свои ценности – единство, патриотизм, вклад каждого ради общих целей.

Однако благодаря инициативе "Лев Матча" бренд имеет двойную задачу. Кроме поддержки сборной по футболу он объединяет украинцев по всему миру онлайн голосованием. Во время каждого матча сборной болельщики выбирают лучшего по их мнению игрока. Это любимая активность футбольных фанатов и обязательный атрибут любого матча сборной. Ведь после каждой игры награду "Льва" вручают лучшему по мнению болельщиков футболисту.

С начала полномасштабного вторжения проект "Львовского" приобрел еще и благотворительную миссию. Бренд начал конвертировать каждый голос болельщиков за "Льва Матча" в гривну. В разгар летнего сезона матчей украинской сборной в этом году национальный спонсор консолидировал усилия с PJSC Carlsberg Ukraine и задонатив на направление "Медицинская помощь" 1,400,000 гривен. Так, частью собранной суммы стали голоса украинцев, а другая часть – приложение от PJSC Carlsberg Ukraine.

Сотрудничество PJSC Carlsberg Ukraine с национальным спонсором "Львовское" основывается на общих ценностях и приоритетах. Для компании одним из основных направлений социальной ответственности является реабилитация, в то время как для бренда "Львовское" важна благотворительная инициатива "Лев Матча" и поддержка сборной Украины по футболу. На этот раз символично, что Андрей Шевченко, бывший тренер национальной сборной, сегодня занимает пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и является послом направления "Медицинская помощь". Это сотрудничество отражает глубокое обязательство обеих сторон поддерживать спорт и социальные инициативы в Украине.

Однако "Львовское" не ограничивается только медицинским направлением. В декабре 2023 года в канун рождественских праздников "Львовское Рождественское" перечислил 2 миллиона гривен через платформу UNITED24 на восстановление Украины. Сбор был направлен на восстановление разрушенных из-за войны домов в Киевской области.

В 2023 году ТМ "Львовское" поддерживал ряд собраний и проектов. Общая сумма средств, перечисленная на счета благотворительных фондов, составила около 5 млн грн. За это время бренд поддержал Национальный реабилитационный центр UNBROKEN (развитие инноваций), "Больше Все" (реабилитация жертв войны), "Трибуна Героев" (поддержка семей футбольных фанатов, защищавших Украину от агрессора).

"Бренд "Львовское" объединяет украинцев уже почти 310 лет и всегда находится в эпицентре наиболее масштабных событий и проектов, поддерживая их. Этот бренд об украинцах и для них, а с 2022 года – о поддержке друг друга не только на футбольном поле. Ведь "Львовское" это больше, чем просто создавать приятную атмосферу вокруг просмотра матчей любимой команды. Это возможность быть полезна сегодня для всей Украины", – Константин Лось, менеджер по маркетингу.