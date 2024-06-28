Мільйони українців – одна команда: 1 млн 400 тис на благодійність від "Львівське"

Національний спонсор збірної України з футболу ТМ "Львівське" в межах благодійної ініціативи "Лев Матчу" продовжує підтримувати важливі збори. Цього червня завдяки голосуванню глядачів матчів української збірної, а також підтримці PJSC Carlsberg Ukraine, бренд перерахував 1,400,000 гривень на "Медичну допомогу" платформи UNITED24.

Вже багато років поспіль один з найбільших пивних брендів України, а з 2021 року спонсор національної збірної з футболу ТМ "Львівське" є невід’ємною частиною кожного матчу і життя багатьох вболівальників. Це дозволяє бренду підтримувати та поширювати свої цінності – єдність, патріотизм, внесок кожного заради спільної мети.

Однак, завдяки ініціативі "Лев Матчу" бренд має подвійну задачу. Окрім підтримки збірної з футболу, він об’єднує українців по всьому світу онлайн голосуванням. Під час кожного матчу збірної вболівальники обирають найкращого на їх думку гравця. Це є улюбленою активністю футбольних фанів і обов’язковим атрибутом будь-якого матчу збірної. Адже після кожної гри нагороду "Лева" вручають найкращому на думку вболівальників футболісту.

З початку повномасштабного вторгнення проєкт "Львівського" набув ще й благодійної місії. Бренд почав конвертувати кожен голос вболівальників за "Лева Матчу" у гривню. Цьогоріч у розпал літнього сезону матчів української збірної національний спонсор консолідував зусилля з PJSC Carlsberg Ukraine та задонатив на напрям "Медична допомога" 1,400,000 гривень. Так частиною зібраної суми стали голоси українців, а інша частина – додаток від PJSC Carlsberg Ukraine.

Співпраця PJSC Carlsberg Ukraine з національним спонсором "Львівське" ґрунтується на спільних цінностях і пріоритетах. Для компанії одним з основних напрямів соціальної відповідальності є реабілітація, в той час як для бренду "Львівське" важлива благодійна ініціатива "Лев Матчу" і підтримка збірної України з футболу. Цього разу символічно, що Андрій Шевченко, колишній тренер національної збірної, сьогодні обіймає посаду президента Української асоціації футболу (УАФ) і є амбасадором напряму "Медична допомога". Ця співпраця відображає глибоке зобов'язання обох сторін до підтримки спорту та соціальних ініціатив в Україні.

Однак "Львівське" не обмежується лише медичним напрямом. У грудні 2023 року напередодні різдвяних свят "Львівське Різдвяне" перерахував 2 мільйони гривень через платформу UNITED24 на відбудову України. Збір був спрямований на відновлення зруйнованих через війну будинків у Київській області.

Протягом 2023 року ТМ "Львівське" підтримував низку зборів та проєктів. Загальна сума коштів, що була перерахована на рахунки благодійних фондів, склала близько 5 млн грн. За цей час бренд підтримав Національний реабілітаційний центр UNBROKEN (розвиток інновацій), "Понад Усе" (реабілітація жертв війни), "Трибуна Героїв" (підтримка родин футбольних фанів, які захищали Україну від агресора).

"Бренд "Львівське" об’єднує українців вже майже 310 років й завжди перебуває в епіцентрі найбільш масштабних подій та проєктів, підтримуючи їх. Цей бренд про українців та для них, а з 2022 року – про підтримку одне одного не лише на футбольному полі. Адже "Львівське" це більше, аніж просто створювати приємну атмосферу навколо перегляду матчів улюбленої команди. Це можливість бути корисним сьогодні для всієї України", – Костянтин Лось, менеджер з маркетингу.