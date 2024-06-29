Рыбки из капельниц и массажеры: как в СССР "тюнинговали" авто (фото)

Эти "украшения" встречались в 90% советских авто

В СССР не только придумывали странные названия для водителей авто, но и различные украшения для тех самых транспортных средств. В ход шло все, что было под рукой — проволока, трубочки от капельниц, паста ГОИ.

"Телеграф" собрал распространенные украшения для советских авто. Готовы поспорить, вы точно такое видели у отцов или дедушек.

Набалдашник с розочкой

Зачастую рычаг коробки передач украшали прозрачным набалдашником с розочкой или пауком. Такое украшение изготовляли при помощи токарного станка из оргстекла. Для цвета добавляли пасту от шариковых ручек. Место склейки двух частей после полировки пастой ГОИ увидеть было невозможно.

Фигурки из больничных капельниц

Еще один пример первоклассного советского тюнинга — фигурки чертиков и золотых рыбок, которые делали из трубочек больничных капельниц. Их подвешивали на зеркало заднего вида, что увеличивало внимание к автомобилю и его владельцу.

Накидки на сидение

Такой декор можно увидеть и сейчас, например, в маршрутках или такси. Массажные накидки делали из бука и, по легенде, водителю или пассажиру было легче переносить дальнюю дорогу. Но по их виду кажется, что они могут причинить немалый дискомфорт.

Оплетки на руль

В советских автомобилях практически не уделяли внимание дизайну руля. Его делали из тонкого черного пластика, который скользил в руках. Особенно неудобно было летом, когда ладони потели от жары. Поэтому автолюбители придумали делать цветные оплетки на руль в качестве чехлов. Делали их из толстых полых проводов или тех же капельниц.

Кукла на фаркоп

Зачастую на фаркоп авто в СССР вешали головы резиновых кукол, но также из могли заменить утенком, мишкой или любой другой игрушкой. С практичной точки зрения, игрушка защищала фаркоп от грязи и уменьшить износ сцепного шара. Однако выглядело это жутковато.

Шторки и решетки

Решетки на задние стекла — это тоже популярный советский тюнинг. Сделать их своими руками было невозможно, поэтому автолюбители бегали по авторынкам, чтобы найти их. Но такие решетки полностью убирали задний обзор, пользы от них не было никакой.

То же самое можно сказать и про шторки на задних окнах. Их ставили абсолютно на все марки авто: Запорожцы, Москвичи, Жигули, даже на Волгах такие были. Они не слишком хорошо выполняли свою работу — закрывать людей от чужих взглядов, но придавали автомобилю особый вид.

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