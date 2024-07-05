Какой сегодня, 5 июля, праздник в мире и в Украине, у кого День ангела

Ровно 10 лет назад от российских боевиков были освобождены Краматорск и Славянск

В эту пятницу христиане восточного обряда по новоюлианскому календарю отмечают важный церковный праздник — День святого Афанасия. Вместе с тем, в мире сегодня 5 июля встречают ряд праздников — не только профессиональных и государственных, но и очень необычных для украинцев.

"Телеграф" рассказывает, какие события в Украине и в других странах празднуют в этот день. Среди самых больших — Всемирный день бикини, День трудоголика. Также ровно 10 лет назад украинские защитники освободили от россиян Краматорск и Славянск.

Всемирный день бикини

World Bikini Day ежегодно отмечается 5 июля. Именно в этот день в 1946 году на модном показе в Париже 19-летняя французская стриптизерша Мишелин Бернардини вышла на подиум, одетая лишь в две узкие полоски ткани. Обычные модели отказались щеголять в одном из самых провокационных предметов пляжной одежды. До середины XX века женщины носили так называемый "купальный костюм", представлявший собой закрытый купальник.

Мишелин Бернардини одетая в первый в мире бикини. Фото: Getty Images

День трудоголика

5 июля в ряде стран ежегодно отмечается День трудоголика. Термин "трудоголик" стал популярным в конце 1960-х годов и представляет собой сочетание слов "работа" и "алкоголик". Трудоголики одержимы своей работой, пренебрегая другими сферами жизни. Причины этого могут варьироваться: для одних работа приносит настоящее удовольствие, для других — это результат нездорового принуждения.

Фото: freepik

День освобождения Краматорска и Славянска от россиян

В этот день в 2014 году украинские военные освободили Краматорск и Славянск от боевиков сепаратистской группировки "ДНР" и российских боевиков. Над городами был поднят флаг Украины. Это стало символом освобождения и победы для местных жителей.

Украинские военные подняли национальный флаг над Славянском в 2014 году. Фото: МОУ

Какие праздники есть в мире 5 июля

Мировое сообщество встречает сегодня:

День механического карандаша (Mechanical Pencil Day)

День разноцветных носков с пальцами

День шрифта "Comic Sans" (Comic Sans Day)

У кого именины 5 июля

В этот день именины празднуют Афанасий, Сергей, Анна, Тихон, Василий и Арсений.

Напомним, что православная и греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Ранее мы писали, какие церковные праздники отмечаются в июле 2024 года по новому стилю.