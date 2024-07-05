Яке сьогодні, 5 липня, свято у світі та в Україні, у кого День ангела

Рівно 10 років тому від російських бойовиків було звільнено Краматорськ та Слов’янськ

Цієї п’ятниці християни східного обряду за новоюліанським календарем відзначають важливе церковне свято — День святого Афанасія. Водночас у світі сьогодні 5 липня зустрічають низку свят — не лише професійних і державних, а й дуже незвичайних для українців.

"Телеграф" розповідає, які події в Україні та інших країнах святкують цього дня. Серед найбільших – Всесвітній день бікіні, День трудоголіка. Також рівно 10 років тому українські захисники звільнили від росіян Краматорськ та Слов'янськ.

Всесвітній день бікіні

World Bikini Day щороку відзначається 5 липня. Саме цього дня 1946 року на модному показі в Парижі 19-річна французька стриптизерка Мішелін Бернардіні вийшла на подіум, одягнена лише у дві вузькі смужки тканини. Звичайні моделі відмовилися щеголяти в одному з провокаційних предметів пляжного одягу. До середини XX століття жінки носили так званий "купальний костюм", що був закритим купальником.

Мішелін Бернардіні одягнена в перший у світі бікіні. Фото: Getty Images

День трудоголіка

5 липня у низці країн щорічно відзначається День трудоголіка. Термін "трудоголік" став популярним наприкінці 1960-х років і є поєднанням слів "робота" та "алкоголік". Трудоголіки одержимі своєю роботою, нехтуючи іншими сферами життя. Причини цього можуть різнитися: для одних робота приносить справжнє задоволення, для інших – це результат нездорового примусу.

Фото: freepik

День визволення Краматорська та Слов’янська від росіян

Цього дня у 2014 році українські військові звільнили Краматорськ та Слов’янськ від бойовиків сепаратистського угрупування "ДНР" та російських бойовиків. Над містами було піднято прапор України. Це стало символом визволення та перемоги для місцевих мешканців.

Українські військові підняли національний прапор над Слов’янськом у 2014 році. Фото: МОУ

Які свята є у світі 5 липня

Світова спільнота зустрічає сьогодні:

День механічного олівця (Mechanical Pencil Day)

День різнокольорових шкарпеток із пальцями

День шрифту "Comic Sans" (Comic Sans Day)

У кого іменини 5 липня

Цього дня іменини святкують Опанас, Сергій, Ганна, Тихін, Василь та Арсеній.

Нагадаємо, що православна та греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Раніше ми писали, які церковні свята відзначаються у липні 2024 року за новим стилем.