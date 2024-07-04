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Когда День Ольги 2024 по новому календарю: дата, что можно и нельзя делать в праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Церковные праздники ПЦУ И УГКЦ сместились на 13 дней раньше Новость обновлена 04 июля 2024, 21:22
Церковные праздники ПЦУ И УГКЦ сместились на 13 дней раньше. Фото Freepik

День святой Ольги по новому церковному стилю отмечается не 24 июля

Совсем скоро украинцы будут отмечать День святой равноапостольной княгини Ольги. Ежегодно, до смены церковного календаря ПЦУ И УГКЦ на новоюлианский стиль, это событие праздновалось 24 июля, однако сейчас некоторые события смещены на 13 дней раньше. Теперь День Ольги выпадает на 11 июля, в четверг.

История княгини известна многим украинцам. Ольга стала известной после замужества с киевским князем Игорем. После его убийства она проявила себя как решительный и мудрый лидер, и смогла отомстить за своего любимого.

Княгиня согласилась выйти замуж за предводителя древлян, ответственных за гибель ее супруга. Но когда послы прибыли к ней, Ольга приказала их закопать живьем. Согласно преданию, она жестоко отомстила древлянам, приказав сжечь их столицу, уничтожить жителей и сделать их рабами.

День святой Ольги 2024: главные традиции

Христиане обращаются к святой княгине Ольге с молитвами, особенно в трудных жизненных ситуациях. Ее просят о помощи в благополучном замужестве, защите семьи и детей, а также о возвращении мужей в семьи. Верующие могут посетить церковную службу в честь святой или помолиться с благими мыслями дома.

княгиня ольга
Клягиня Ольга. Фото: Иллюстрация napensii.ua

В народном календаре праздник получил название "Ольга Страдница", и он связан с уборкой урожая ржи. В этот день стоит заняться работами в огороде и саду, чтобы привлечь удачу для будущего урожая.

Также принято в День Ольги собирать грибы и малину. Охотники считают святую Ольгу своей покровительницей. Наши предки молились перед иконой святой и смело отправлялись на охоту.

Что нельзя делать в День Ольги 11 июля

  • Жаловаться на жизнь, думать о плохом, быть в негативных мыслях.
  • Занимать деньги — их можно потерять.
  • Кичиться своими успехами — так можно отпугнуть от себя удачу.
  • Переедать и злоупотреблять алкоголем.

Ранее мы рассказывали, когда отмечается крещения Киевской Руси-Украины. В 2024 году оно совпадает с праздником Украинской Государственности.

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#Праздники #Именины #Церковные праздники #День Ольги