Когда День Ольги 2024 по новому календарю: дата, что можно и нельзя делать в праздник
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День святой Ольги по новому церковному стилю отмечается не 24 июля
Совсем скоро украинцы будут отмечать День святой равноапостольной княгини Ольги. Ежегодно, до смены церковного календаря ПЦУ И УГКЦ на новоюлианский стиль, это событие праздновалось 24 июля, однако сейчас некоторые события смещены на 13 дней раньше. Теперь День Ольги выпадает на 11 июля, в четверг.
История княгини известна многим украинцам. Ольга стала известной после замужества с киевским князем Игорем. После его убийства она проявила себя как решительный и мудрый лидер, и смогла отомстить за своего любимого.
Княгиня согласилась выйти замуж за предводителя древлян, ответственных за гибель ее супруга. Но когда послы прибыли к ней, Ольга приказала их закопать живьем. Согласно преданию, она жестоко отомстила древлянам, приказав сжечь их столицу, уничтожить жителей и сделать их рабами.
День святой Ольги 2024: главные традиции
Христиане обращаются к святой княгине Ольге с молитвами, особенно в трудных жизненных ситуациях. Ее просят о помощи в благополучном замужестве, защите семьи и детей, а также о возвращении мужей в семьи. Верующие могут посетить церковную службу в честь святой или помолиться с благими мыслями дома.
В народном календаре праздник получил название "Ольга Страдница", и он связан с уборкой урожая ржи. В этот день стоит заняться работами в огороде и саду, чтобы привлечь удачу для будущего урожая.
Также принято в День Ольги собирать грибы и малину. Охотники считают святую Ольгу своей покровительницей. Наши предки молились перед иконой святой и смело отправлялись на охоту.
Что нельзя делать в День Ольги 11 июля
- Жаловаться на жизнь, думать о плохом, быть в негативных мыслях.
- Занимать деньги — их можно потерять.
- Кичиться своими успехами — так можно отпугнуть от себя удачу.
- Переедать и злоупотреблять алкоголем.
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