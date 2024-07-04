Когда День Ольги 2024 по новому календарю: дата, что можно и нельзя делать в праздник

День святой Ольги по новому церковному стилю отмечается не 24 июля

Совсем скоро украинцы будут отмечать День святой равноапостольной княгини Ольги. Ежегодно, до смены церковного календаря ПЦУ И УГКЦ на новоюлианский стиль, это событие праздновалось 24 июля, однако сейчас некоторые события смещены на 13 дней раньше. Теперь День Ольги выпадает на 11 июля, в четверг.

История княгини известна многим украинцам. Ольга стала известной после замужества с киевским князем Игорем. После его убийства она проявила себя как решительный и мудрый лидер, и смогла отомстить за своего любимого.

Княгиня согласилась выйти замуж за предводителя древлян, ответственных за гибель ее супруга. Но когда послы прибыли к ней, Ольга приказала их закопать живьем. Согласно преданию, она жестоко отомстила древлянам, приказав сжечь их столицу, уничтожить жителей и сделать их рабами.

День святой Ольги 2024: главные традиции

Христиане обращаются к святой княгине Ольге с молитвами, особенно в трудных жизненных ситуациях. Ее просят о помощи в благополучном замужестве, защите семьи и детей, а также о возвращении мужей в семьи. Верующие могут посетить церковную службу в честь святой или помолиться с благими мыслями дома.

Клягиня Ольга. Фото: Иллюстрация napensii.ua

В народном календаре праздник получил название "Ольга Страдница", и он связан с уборкой урожая ржи. В этот день стоит заняться работами в огороде и саду, чтобы привлечь удачу для будущего урожая.

Также принято в День Ольги собирать грибы и малину. Охотники считают святую Ольгу своей покровительницей. Наши предки молились перед иконой святой и смело отправлялись на охоту.

Что нельзя делать в День Ольги 11 июля

Жаловаться на жизнь, думать о плохом, быть в негативных мыслях.

Занимать деньги — их можно потерять.

Кичиться своими успехами — так можно отпугнуть от себя удачу.

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

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