А пользовались все равно газетой: когда появилась туалетная бумага в СССР

Туалетных унижений тогда было много

У граждан "совка" (так часто называют Советский Союз) часто не было обычных бытовых вещей, какие сейчас есть у каждого украинца в квартире, поэтому жизнь в те времена была нелегкой. Среди дефицитных вещей была туалетная бумага, которая производилась на территории СССР, но найти ее было крайне тяжело.

"Телеграф" разобрался, когда в Советском Союзе появилась туалетная бумага и почему она была недоступна для многих граждан. Вместо нее обычно пользовались газетой.

Когда в СССР появилась туалетная бумага

Производство этого важного предмета на территории "совка" начали еще в 1937 году. Однако еще три десятилетия ушло на то, чтобы наладить массовое производство. Это произошло только в 1969 году.

Туалетную бумагу в сравнительно большом количестве производил Сяский целлюлозно-бумажный комбинат. Он расположен в Ленинградской области (РФ).

Традиционно, поначалу этот товар стал доступным для москвичей. С 1969 года его сравнительно легко (ну, если есть блат, то точно) можно было приобрести в Москве. В других городах его было приобрести почти невозможно. Для этого нужно было договориться с кем-то, чтобы бумагу привезли. Это было дорого и неудобно.

На самом деле доступным товаром туалетная бумага стала уже в 90-е годы. То есть после распада СССР.

Интересный факт: в США начали пользоваться туалетной бумагой еще в 1890 году. И при этом власти Советского Союза говорили о "загнивающем Западе", несмотря на огромную разницу в комфорте жизни.

"Телеграф" ранее сообщал, почему в СССР носили портянки. На это было сразу несколько веских причин.