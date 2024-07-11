Смола, сухой кисель и не только: какие сладости были популярными в СССР (фото)

Многие сладости люди делали своими руками

Вспоминая СССР, некоторые сразу же думают о любимом мороженом. Его вкус многие помнят до сих пор.

Однако не только мороженым любили полакомиться в Советском Союзе. "Телеграф" решил выяснить, какие же сладости были популярны у советских людей.

Какие лакомства были в СССР

Многие часто вспоминают о хлебе с сахаром. Это был популярный десерт в советские времена. А чтобы сахар не осыпался, хлеб смачивали водой. Также его могли помазать сливочным маслом.

Часто готовили "тортик" из печенья с маслом. Слоев можно было делать сколько угодно, главное, чтобы конструкция не распадалась.

Печенье с маслом

На любом базаре можно было купить петушки на палочки — часто их готовили на продажу бабушки. В форму заливали жженый сахар и оставляли остывать. Многие дети были неравнодушны к ним.

От сгущенного молока мало кто мог отказаться. Его любили есть прямо из банки — иногда в таре пробивали небольшую дырочку, через которую и выпивали содержимое.

Сгущенка - популярное в СССР лакомство

Часто сгущенное молоко перед употреблением варили. После этого продукт становился густым и коричневым. Однако при варке нужно было быть осторожным — под воздействием высокой температуры банка могла взорваться.

Любили также и конфеты-ириски. Они были тягучими, прилипали к зубам, а после употребления таких конфет люди часто лишались пломб. Однако это мало кого останавливало.

Многие любили полакомиться ирисками

Необычной сладостью, популярной в советские времена, была природная жвачка — обычная смола фруктовых деревьев. Она была прекрасным заменителем магазинного продукта — жвачка либо отсутствовала на прилавках, либо была очень дорогой.

В магазинах за копейки можно было купить сухой кисель. Большинство детей не могли дождаться, пока продукт сварят и съедали его прямо сухим. Считалось, что в таком виде кисель был в разы вкуснее. Часто им "перекусывали", когда не было времени готовить что-то более солидное.

Любили также и конфеты "Птичье молоко", однако они были дорогими. По этой причине позволить их могли только на праздники или в качестве подарка нужным людям.

В связи с отсутствием в магазинах часто дома делали козинаки. Лакомство получалось очень твердым — многие ломали зубы и теряли пломбы. Это, правда, никого не останавливало.

Из молока, какао, сахара, сливочного масла и печенья готовили пирожное "Картошка". Все ингредиенты нужно было просто измельчить и смешать.

Ранее мы рассказывали, как утоляли жажду в СССР. Также "Телеграф" писал, что в Советском Союзе делали с водой после варки макарон.