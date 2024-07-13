Зачем в СССР проводницы добавляли соду в чай: странный "лайфхак"

В той огромной стране вечно не хватало элементарных вещей

Советский Союз, к которому имела несчастье принадлежать и Украина, был страной тотального дефицита. Продукты мало того, что были ужасного качества, так их еще и не хватало. Люди выкручивались как могли, в поездах, например, в чай добавляли соду.

"Телеграф" рассказывает о смысле этого "лайфхака". Дело в том, что чайной заварки для приготовления чая для пассажиров выдавали в обрез. А учитывая, что в СССР было принято "присваивать" на рабочем месте все, что только можно, ее оставалось совсем мало.

Чтобы чай не получался совсем уж безвкусным и бесцветным, проводницы добавляли в него питьевую соду. Дело в том, что небольшое количество гидрокарбоната натрия (химическое название соды) делало напиток более ярким и по вкусу и по цвету.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых странных консервах времен СССР. Вы знали, что в Союзе консервировали воду и макароны? А также были консервы из морского огурца и кита.

Также мы писали, за какие модные тенденции современности в СССР заклеймили бы позором. Среди них — абсолютно привычные сейчас вещи.