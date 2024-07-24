Американские диверсанты хотят навредить: нелепый миф из СССР, из-за которого дети боялись есть жвачки

Доказательства этим слухам так никто и не нашел

В Советскою Союзе среди крошечного ассортимента продуктов, который был доступен людям, одной из любимых сладостей детей была жвачка Turbo. Однако ее приходилось всегда есть с опаской, ведь младшему поколению внушали, что внутри вкусности могут быть… лезвие и иглы.

Это был один из самых распространенных мифов в Советское время. Каждый школьник знал, что перед тем, как положить жвачку в рот, ее нужно разделить на две части и убедиться, что ничего опасного внутри нет.

Жевательную резинку Turbo начались продавать в СССР в начале 1980 годов. Она сразу полюбилась многим, особенно детям, так как от отечественной она отличалась ярким вкусом и запахом. Кроме того, внутри упаковки всегда был вкладыш с наклейкой, что тоже не могло оставить детей безразличными.

Сладость стала настолько популярной в то время, что в какой-то момент про нее резко начали ходить страшные слухи. А идут они от отношения власти Советского союза к Соединенным Штатам Америки. Суть мифа была в что, что якобы американские диверсанты кладут в турецкую конфету лезвие и иглы, чтобы хоть как-то навредить коммунистическому режиму.

Разумеется, что за все время подтверждения этому так и не нашлось и никто ни разу не нашел ничего подобного внутри жевательной резинки. Однако многие дети и подростки верили в эти слухи и действительно проверяли сладость перед употреблением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Советском Союзе делали легендарный квас, который продавали в желтых бочках, и что с ним было не так.