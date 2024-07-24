Американські диверсанти хочуть нашкодити: безглуздий міф із СРСР, через який діти боялися їсти жуйки

Докази цим чуткам так ніхто і не знайшов

У Радянському Союзі серед крихітного асортименту продуктів, який був доступний людям, однією з улюблених солодощів дітей була жуйка Turbo. Однак її доводилося завжди їсти з побоюванням, адже молодшому поколінню вселяли, що всередині смаколика можуть бути… лезо та голки.

Це був один із найпоширеніших міфів у Радянські часи. Кожен школяр знав, що перед тим, як покласти жуйку до рота, її треба розділити на дві частини та переконатися, що нічого небезпечного всередині немає.

Жувальну гумку Turbo почали продавати в СРСР на початку 1980-х років. Вона одразу полюбилася багатьом, особливо дітям, оскільки від вітчизняної вона відрізнялася яскравим смаком та запахом. Крім того, всередині упаковки завжди була вкладка з наклейкою, що теж не могло залишити дітей байдужими.

Смаколик став настільки популярним в той час, що в якийсь момент про нього різко почали ходити страшні чутки. А йдуть вони від ставлення влади Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. Суть міфу була в тому, що нібито американські диверсанти кладуть у турецьку цукерку лезо та голки, щоб хоч якось нашкодити комуністичному режиму.

Зрозуміло, що за весь час підтвердження цьому так і не знайшлося і ніхто жодного разу не знайшов нічого подібного всередині жувальної гумки. Однак багато дітей і підлітків вірили в ці чутки й дійсно перевіряли насолоду перед вживанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у Радянському Союзі робили легендарний квас, який продавали у жовтих бочках, і що з ним було не так.