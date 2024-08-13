От пророссийской позиции - "Кобзарь": суд в Сумской области вынес интересное решение по делу

В суде мужчина раскаялся и заявил, что говорил все это на зло соседям

Суд в Сумской области обязал местного жителя с пророссийской позицией читать "Кобзаря" Тараса Шевченко. Это дополнение к основному наказанию за оправдание российского вторжения.

Об этом сообщает местная газета "Наш Край". Контролировать исполнение наказания будут соответствующие органы.

Как сказано в постановлении суда, житель поселка Липовая Долина обвиняет власть Украины в "эскалации конфликта" с Россией еще с 2014 года. Он не скрывал своих взглядов и пытался склонить к аналогичному мнению других людей. Более того, результаты судебной лингвистической экспертизы показали, что в своих высказываниях мужчина прославлял и превозносил российского диктатора Владимира Путина — в его высказываниях содержалась глорификация.

А 21 апреля 2024 года во время общения с товарищами пообещал им должности в "оккупационном руководстве Роменского района" после того, как оккупанты из РФ "в кротчайшие сроки освободят территорию Сумской области от нацистов и националистов". При этом мужчина знал, что его собеседник не придерживается пророссийских взглядов, но все равно активно пытался переманить его на свою сторону.

В суде житель Сумской области признал свою вину и даже покаялся, заявив, что из-за конфликтов с соседями и односельчанами специально говорил им лживые и необдуманные вещи, так сказать на зло. Также он сказал, что якобы на самом деле имеет проукраинскую позицию и больше не допустит высказываний в поддержку российских оккупантов.

Судья Кузьминский Александр 2 июля текущего года приговорил мужчину к лишению свободы на 2 года с испытательным сроком 3 года. Дополнительно возложил на него обязанность прочесть сборник поэзии Т.Г. Шевченко "Кобзарь". В добавок к этому он должен заплатить 6058,24 гривен судебных расходов на привлечение эксперта для проведения судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы. Контроль за выполнением этого обязательства возложен на уполномоченный орган по пробации.

"С целью патриотического перевоспитания обвиняемого, формирования у него более устойчивых проукраинских взглядов и убеждений суд обязал его прочесть сборник поэзии Т.Г. Шевченко "Кобзарь". По состоянию на день размещения этой информации (8 июля 2024 года — ред.)приговор суда не вступил в законную силу", — сказано на портале "Судова влада".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе задержали священника, который вымогал деньги у настоятеля храма. В добавок ко всему у мужчины была лицензия адвоката.