Требовал не одну тысячу долларов у настоятеля храма: в Одессе задержали священника-адвоката, что не поделили

Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Одесской области задержали священника с лицензией адвоката. Его подозревают в вымогательстве денег с настоятеля храма, который сбил пешехода.

Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). Отмечается, что происшествие произошло еще в июле в Одессе.

Тогда настоятель одного из храмов области за рулем автомобиля сбил в Одессе женщину-пешехода. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

Для защиты своих интересов водитель выбрал знакомого священника, который имел лицензию адвоката. Тот пообещал решить вопрос за 3 тысячи долларов. При этом в случае неуплаты правозащитник угрожал настоятелю реальным сроком.

Священника-вымогателя взяли во время передачи денег. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что врач-психиатр в Киевской области попалась на взятке в 20 тыс грн. Она вымогала эти деньги у родителей несовершеннолетнего ребенка-аутиста за оформление справки об инвалидности.