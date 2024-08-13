Від проросійської позиції – "Кобзар": суд у Сумській області виніс цікаве рішення у справі

У суді чоловік покаявся і заявив, що говорив усе це на зло сусідам

Суд на Сумщині зобов’язав місцевого жителя з проросійською позицією читати "Кобзаря" Тараса Шевченка. Це доповнення до основного покарання за виправдання російського вторгнення.

Про це повідомляє місцева газета "Наш Край". Контролюватимуть виконання покарання відповідні органи.

Як сказано в ухвалі суду, мешканець селища Липова Долина звинувачує владу України в "ескалації конфлікту" з Росією ще з 2014 року. Він не приховував своїх поглядів та намагався схилити до аналогічної думки інших людей. Щобільше, результати судової лінгвістичної експертизи показали, що у своїх висловлюваннях чоловік прославляв і звеличував російського диктатора Володимира Путіна — його висловлювання містили глорифікацію.

А 21 квітня 2024 року під час спілкування з товаришами пообіцяв їм посади в "окупаційному керівництві Роменського району" після того, як окупанти з РФ "у короткі терміни звільнять територію Сумської області від нацистів і націоналістів". При цьому чоловік знав, що його співрозмовник не дотримується проросійських поглядів, але активно намагався переманити його на свій бік.

У суді мешканець Сумської області визнав свою провину і навіть покаявся, заявивши, що через конфлікти з сусідами та односельцями спеціально казав їм брехливі та необдумані речі, так би мовити, на зло. Також він сказав, що нібито насправді має проукраїнську позицію та більше не допустить висловлювань на підтримку російських окупантів.

Суддя Кузьмінський Олександр 2 липня поточного року засудив чоловіка до позбавлення волі на 2 роки з випробувальним терміном 3 роки. Додатково поклав нею обов’язок прочитати збірку поезії Т.Г. Шевченка "Кобзар". На додаток до цього він має заплатити 6058,24 гривень судових видатків на залучення експерта для проведення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи. Контроль за виконанням цього зобов’язання покладено на уповноважений орган із пробації.

"З метою патріотичного перевиховання обвинуваченого, формування у нього більш стійких проукраїнських поглядів та переконань суд зобов’язав його прочитати збірку поезії Т.Г. Шевченка "Кобзар". Станом на день розміщення цієї інформації (8 липня 2024 року – ред.) вирок суду не набрав законної сили", — сказано на порталі "Судова влада".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі затримали священника, котрий вимагав гроші у настоятеля храму. На додаток до всього, у чоловіка була ліцензія адвоката.