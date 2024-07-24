Награда до 10 тысяч долларов: россияне "открыли охоту" на украинского активиста, он просит СБУ защитить его

Общественный деятельно получает немалое количество угроз

Одесский активист и волонтер Демьян Ганул написал заявления начальнику Службы безопасности Украины и начальнику полиции Одессы с требованием обеспечить себе защиту. Это связано с тем, что россияне "объявили охоту на него" и предлагают за это вознаграждение.

Соответствующий пост Ганул опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, за нападение на него на российских форумах предлагают 5 000$ – 10 000$.

"В этом году басманный суд москвы заочно арестовал меня, по нескольким статьям уголовного кодекса РФ. После последних акций по защите чести военных ВСУ, я получаю немало угроз, вчера российские каналы слили в сеть личную информацию о моих родных. Началась целая психологическая атака на мою семью. На разных российских информационных ресурсах объявили о награде за нападение на меня 5 000$ – 10 000$", — написал Ганул.

Активист подчеркнул, что российская агентура "свободно себя чувствует в Украине". Он привел в пример убийство Ирины Фарион, убийц которой до сих пор не нашли.

"Российская агентура очень свободно себя чувствует в Украине, об этом Учитывая все риски, сегодня я направил заявления на имя начальника СБУ в Одесской области Виктора Доровского и начальника главного управления полиции в Одесской области Ивана Жука. Прошу их немедленно рассмотреть и применить соответствующие процессуальные меры. Сейчас я нуждаюсь в помощи государства, я хочу иметь возможность защитить себя и своих родных", — подытожил активист.

Демьян Ганул: что о нем известно

Украинский активист, общественный деятель, блогер и волонтер. Родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кропивницкой области.

Ганул является основателем и руководителем общественной организации "Уличный фронт". Он был активным участником Революции Достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.

В 2014–2016 годах руководитель силового блока Правого Сектора в Одессе.

Являлся организатором акции возвращения Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек в городе и на побережье

Баллотировался в депутаты в городской совет Одессы на выборах 2020 года от политической силы Национальный корпус, но партия не преодолела 5-процентный барьер.

В апреле 2020 года, ночью неизвестные сожгли автомобиль Демьяна Ганула. Сам он связывает это со своей общественной деятельностью, а СМИ отмечают, что накануне Ганул писал о том, как полицейские и чиновники убивают птиц из Красной книги.Среди одесситов распространено мнение, что поджог автомобиля Ганула связан с его борьбой с представителями пророссийских сил в городе.

Летом того же года неизвестные обстреляли авто, в котором передвигался Ганул. В машину стреляли из травматического оружия и нападавшие ехали на двух автомобилях: Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.

Еще один инцидент с нападением на авто Ганула и последующим его поджогом произошел в ноябре 2020 года. Тогда неизвестные разбили его автомобиль BMW X5. Через несколько часов после этого, авто было сожжено на СТО.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные мужчины в военной форме напали и избили Демьяна Ганула, когда тот пришел на встречу с ними в кафе для решения вопросов, связанных с волонтерством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье произошло нападение на полицейскую. Злоумышленники силой пытались отобрать рюкзак, после чего распылили в глаза слезоточивый газ.