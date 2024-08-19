У вас до сих пор это есть? Пять вещей, которые были на каждой кухне в СССР

Не только "известная" ручная мясорубка

В советском союзе существовали вещи, которые были почти у каждой семьи и на каждой кухне. Разнообразия выбора, как сейчас, не было, поэтому большинство квартир походили друг на друга.

"Телеграф" расскажет о самых популярных советских кухонных принадлежностях, которыми пользовались хозяйки. В некоторых кухнях их можно найти и сегодня.

Ручная мясорубка

Несмотря на широкий выбор мясорубок сейчас, почти у каждого на кухне найдется советский экземпляр. Эту мясорубку хозяйки в СССР использовали не только для приготовления котлет, ведь с ее помощью также производили и печенье.

Заметим, единственное, что со временем портилось в советской мясорубке – это ножи, но их легко затачивали "бабушкиным методом", просто прокрутив в ней сухари.

Формочки для орешков

Широкого выбора сладостей в СССР не было, поэтому хозяйки часто готовили вкусности дома, и одними из самых популярных были орешки. При этом форму ставили не в духовку, как водится сейчас, а прямо на печь и нагревали до готовности теста.

Пельменница

Большинство людей, увидев этот "дырявый блинчик" и не догадаются, что с его помощью можно лепить пельмени. Пользоваться пельменницей просто: нужно раскатанное тесто положить сверху, а в ямочки – начинку. Сверху еще один слой теста и пройтись по этой конструкции скалкой.

Однако советская помощница не создает пельмени привычной формы, они больше похожи на ячейки из сотов.

Жестяные баночки для хранения

Эти прямоугольные баночки разного размера были почти на каждой кухне, в них хозяйки хранили крупы, макаронные изделия, сахар и т.д. Но эти емкости были и в мужских кладовках, где наполнялись гвоздями, гайками и другими мелочами.

Электрическая вафельница

Дети и взрослые очень любили в СССР сделанные вафельные трубочки на этом приборе. Хотя приготовление с его помощью требовало много терпения, ведь тесто часто подгорало или прилипало.

Вафли из электрической вафельницы любили есть все, а вот готовили их редко, потому что на это нужно было потратить почти пол дня.

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